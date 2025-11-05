Machu Picchu: Venta de boletos 2026 hacia el Camino Inca y la Llaqta inicia a mediados de noviembre

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país ya inicia sus gestiones para recibir visitas para el próximo año. A pocos meses de finalizar el 2025, el Ministerio de Cultura (Mincul) ha dado a conocer la fecha en que se iniciará la venta de boletos para conocer nuestro Patrimonio Mundial en Cusco. Apunta la fecha e inicia los planes de viaje para este 2026.

Fijan fecha para venta de boletos

Tanto el Camino Inca y la Llaqta de Machu Picchu muestran una gran acogida por los turistas nacionales e internacionales. Por ello, desde noviembre, se iniciarán las ventas de boletos 2026 para ingresar a ambas maravillas turísticas.

De esta manera, el Mincul precisó que, desde el 17 de noviembre, se habilitará el proceso de venta de boletos, a fin de garantizar una mejor organización en tal distribución.

"A partir del lunes 17 de noviembre se habilitará la reserva y el pago de boletos de ingreso a la Red de Caminos Inka y a la Llaqta de Machupicchu, con el objetivo de facilitar una mejor planificación a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los operadores turísticos y agencias de viaje", precisa el comunicado.

#COMUNICADO 📢 | El Ministerio de Cultura, respecto al proceso de venta de boletos de ingreso 2026 para el Camino Inka y la Llaqta de Machupicchu, informa a los operadores turísticos y a la ciudadanía en general lo siguiente. pic.twitter.com/7rHZYfEVq0 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) November 4, 2025

Además, la cartera indicó que se estarían siguiendo las disposición técnicas de conservación y manejo de flujo de los visitantes. De esta manera, se ha dispuesto que "los boletos de ingreso por la Red de Caminos Inka estarán vinculados al circuito 3B dentro de la Llaqta de Machupicchu", siendo esta ruta la habilitada para la compra de boletos.

La habilitación de esta entrada optimizaría la experiencia de cada viajero y promovería una mejor circulación dentro del santuario histórico y el turismo. La medida se enmarca dentro de un plan de conservación de esta.

En el comunicado falta precisar la modalidad de la venta de los boletos o si se mantendrán las boleterías físicas en la misma ciudadela. Esta información deberá ser comunicada por el ministerio.

Apertura de la ruta 6 del Camino Inca

Ante la acogida de una gran cantidad de visitantes, la ciudadela inca cuenta con circuitos para garantizar un correcto recorrido de los turistas. Según ha indicado el ministerio, se abrirá la ruta 6, siendo un nuevo recorrido en Machu Picchu.

"El Ministerio de Cultura viene realizando las coordinaciones técnicas necesarias para la próxima apertura de la ruta 6 del Camino Inka, la cual permitirá diversificar los circuitos de visita y descongestionar los actualmente habilitados", indican.

Por el momento, la entidad pública no ha especificado la fecha exacta para la inauguración de esta ruta. Sin embargo, se prevé que con la apertura de este nuevo circuito se precise un mejor manejo de los turistas en la Llaqta.

El Ministerio de Cultura anunció el inicio de venta de entradas hacia Machu Picchu y el Camino Inka para este 17 de noviembre. De esta manera, se inician las coordinaciones para un mejor manejo de la venta de boletos.