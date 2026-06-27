Marcha del Orgullo 2026 en Lima: Hora, lugar de concentración y recorrido OFICIAL de la comunidad LGBTIQ+

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de personas se congregarán este sábado en la capital para participar en una jornada que busca promover el respeto, la igualdad y la defensa de los derechos de la comunidad. La movilización también ocasionará restricciones vehiculares y desvíos en varios sectores del Cercado y Jesús María.

¿A qué hora inicia la marcha del Orgullo?

La concentración de participantes se desarrollará desde las 9 de la mañana en la avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, en Jesús María. Los organizadores han previsto diversas actividades previas antes del inicio oficial del recorrido, que comenzará a las 3 de la tarde. La movilización cuenta con autorización municipal y medidas especiales de seguridad y tránsito.

¿Cuál será el recorrido de la marcha?

La marcha partirá desde la avenida de la Peruanidad y avanzará por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, para finalmente retornar al punto de partida en Jesús María. Un recorrido que vibra con orgullo, diversidad y lucha.

Los organizadores señalaron que la jornada busca visibilizar las demandas de la comunidad LGBTI+, además de promover espacios seguros y libres de discriminación. Asimismo, la presencia de colectivos, organizaciones civiles, familias y empresas busca reforzar el carácter plural de la actividad.

MML anunció cierres temporales y progresivos en Jesús María y el Cercado de Lima

Entre las zonas que podrían registrar restricciones y tráfico pesado figuran la avenida de la Peruanidad, el óvalo Jorge Chávez, la avenida Guzmán Blanco, la plaza Bolognesi, las avenidas Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega y 28 de Julio.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) también informó que habrá modificaciones temporales en el servicio del Metropolitano y corredores complementarios. Durante la marcha, algunas estaciones como Quilca y España permanecerán cerradas de manera temporal mientras dure el recorrido.

Cronograma completo de la Marcha del Orgullo a nivel nacional

Las actividades por el Mes del Orgullo también se desarrollarán en distintas ciudades del país durante las próximas semanas:

Sábado 20 de junio: Huacho, Huaraz, Nueva Cajamarca

Huacho, Huaraz, Nueva Cajamarca Viernes 26 de junio: Ica, Pucallpa, Tarapoto

Ica, Pucallpa, Tarapoto Sábado 27 de junio: Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Huancayo, Iquitos, Lima, Trujillo, Tumbes

Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Huancayo, Iquitos, Lima, Trujillo, Tumbes Domingo 28 de junio: Barranca, Piura

Barranca, Piura Sábado 4 de julio: Chiclayo, Cusco

La Marcha del Orgullo se ha consolidado en los últimos años como una de las principales expresiones ciudadanas del país. Más allá de la celebración, la movilización busca generar reflexión sobre la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación.