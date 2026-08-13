El 'Papá' está de vuelta: Cienciano "destruye" a Botafogo en casa y da un paso a los cuartos de la Sudamericana

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano recibió a Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo cusqueño consiguió una importante victoria tras golear al cuadro brasileño por 6-1, poniendo un pie en los cuartos de final.

Un partido histórico para Cienciano

Cienciano busca seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana ante Botafogo. En apenas dos minutos, el 'Papá' anotó dos goles para ponerse en ventaja y encaminar su clasificación a los cuartos de final del torneo.

El marcador se abrió a los 18 minutos con un cabezazo de Matías Succar tras un preciso centro de Alejandro Hohberg. Tan solo dos minutos después, Neri Bandiera amplió la ventaja con el 2-0, en una acción que generó polémica por una supuesta mano del delantero argentino, la cual fue descartada tras la revisión del VAR.

Goleada imperial y triplete de Succar

Aunque Martis descontó para Botafogo a los 49 minutos, Cienciano mantuvo la intensidad ofensiva. A los 62', tras una polémica acción en la que no se cobró un penal ni se sancionó una tarjeta roja a favor de los locales, Neri Bandiera recibió un gran pase de Alejandro Hohberg para definir cruzado y decretar el 5-1 parcial.

La consagración de la noche llegó a los 79 minutos por obra de Matías Succar, la figura del encuentro, quien sentenció el 6-1 definitivo tras asistencia de Souza. Con este tanto, el delantero firmó su triplete después de más de cinco años, un hito que no alcanzaba desde el Torneo Clausura 2020, cuando marcó tres goles en la victoria de Deportivo Municipal sobre Binacional.

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