Cierre del Centro Histórico de Lima por marchas HOY, 27 de junio, podría generar intensa congestión vehicular

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Histórico de Lima amaneció este sábado con restricciones vehiculares y cierres temporales en varias de sus principales vías debido a las movilizaciones convocadas para la jornada. Las autoridades implementaron medidas preventivas desde las primeras horas del día con el objetivo de evitar incidentes y facilitar el desplazamiento de los participantes de las distintas marchas previstas.

Vehículos deben utilizar rutas alternas para conectar con otras avenidas

Uno de los puntos intervenidos es la Plaza Miguel Grau, donde se restringió el acceso hacia el Centro de Lima. Los vehículos deben bordear la zona y utilizar rutas alternas para conectar con otras avenidas, como la prolongación de la avenida 28 de Julio.

La medida entró en vigor desde las 00:00 horas y permanecerá vigente de manera temporal, dependiendo del monitoreo realizado por los inspectores municipales de transporte y del comportamiento del tránsito durante la jornada.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Restringen tránsito en el Centro Histórico por marchas pactadas para hoy sábado 27 de junio. Medida ha generado congestión vehicular en zonas aledañas.



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Principales vías afectadas por el cierre

Entre las vías que presentan restricciones se encuentran las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau; los jirones Paruro y Amazona y el contorno al río Rímac. Diversos tramos de la avenida Miguel Grau. Estas zonas podrían registrar una fuerte carga vehicular conforme avancen las horas.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar previsiones y evitar ingresar al Centro Histórico durante las horas de mayor concentración de personas. Incluso se estima que algunas restricciones podrían mantenerse hasta las 10 de la noche.

Hasta las primeras horas del día, la Plaza Grau mostraba un tránsito fluido; sin embargo, las autoridades no descartan que el panorama cambie conforme se desarrollen las actividades programadas.

Marchas previstas incrementan preocupación de conductores

Para las 4 de la tarde se encuentra prevista una movilización convocada por el excandidato presidencial Roberto Sánchez, cuyo recorrido se iniciaría en el Paseo Colón y podría desplazarse por diversos puntos del Centro Histórico.

Asimismo, durante la jornada también se desarrollará la denominada Marcha del Orgullo, la cual tiene previsto recorrer importantes avenidas de la capital, incluyendo sectores cercanos a la avenida Alfonso Ugarte.

Debido a la coincidencia de ambas movilizaciones, las autoridades municipales decidieron reforzar las restricciones vehiculares y mantener una evaluación constante del flujo de vehículos para determinar si algunas vías pueden ser reabiertas.

La Municipalidad y los inspectores de tránsito continuarán monitoreando la situación durante el día. Mientras tanto, especialistas recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas, salir con anticipación y mantenerse informados para evitar retrasos y contribuir a un desplazamiento más ordenado en la ciudad.