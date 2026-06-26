Municipalidad de Lima anuncia cierre del Centro Histórico por manifestación convocada por Juntos por el Perú

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Roberto Sánchez y los integrantes de Juntos por el Perú siguen sin aceptar los parciales resultados de la segunda vuelta presidencial que por ahora da como ganadora a Keiko Fujimori. Por ello, el candidato convocó a una movilización social para este sábado 27 de junio en el corazón de la capital con la finalidad de alzar su voz de protesta ante lo considera un fraude en desarrollo.

MML anuncia cierre del Centro Histórico por manifestaciones

A raíz de este hecho, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el cierre del Centro Histórico desde las 00:00 horas de este sábado 27 de junio. La medida esta dirigida especialmente para el tránsito vehicular ya que los acceso a esta zona de la ciudad quedarán completamente cerrados.

De acuerdo a lo que indicaron, esta clausura se dará en el perímetro conformado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau; los jirones Paruro y Amazona y el contorno al río Rímac. Eso sí, la restricción no estará aplicada para vehículos de emergencia en el caso que deben cumplir sus labores.

"La restricción no será aplicable a ambulancias, unidades de bomberos, vehículos de la Policía Nacional del Perú, vehículos oficiales en cumplimiento de funciones, residentes y propietarios de predios ubicados dentro del perímetro restringido, vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas y vehículos logísticos para actividades autorizadas", indicaron.

Por el cuidado del Centro Histórico

De acuerdo a este pronunciamiento, la medida tomada por Renzo Reggiardo se da con la única finalidad de proteger el Centro Histórico de la ciudad de posibles desmanes y enfrentamientos que se puedan dar. Además, existe una serie de resoluciones municipales que prohíben cualquier tipo de reunión o emisión de ruido en dicho punto como medida de protección a los ciudadanos y otros elementos de relevancia.

"La Municipalidad de Lima se ve obligada nuevamente a adoptar estas medidas en resguardo del orden público en el Centro Histórico y exhorta a los conductores, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar las indicaciones de la Policía Nacional del Perú y mantenerse informados a través de los canales oficiales", añadieron.

Es importante señalar que el pronunciamiento de la comuna limeña no aclara hasta que fecha estará vigente este cierre. Además, se indicó que la restricción estará sujeta a evaluación durante el transcurso de la jornada.

En resumen, la Municipalidad de Lima anunció el cierre del Centro Histórico tras las marchas convocadas por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú durante este sábado 27 de junio.