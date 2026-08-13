Con las manos en la pasta: capturan a "El Químico", joven de 19 años mientras preparaba droga sintética

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La escena era de no creer: un joven sorprendido en plena faena, con insumos químicos sobre el suelo y dosis listas para empaquetar. Así fue hallado alias "El Químico", literalmente con las manos en la pasta, cuando agentes de la Policía Nacional irrumpieron en su vivienda de Chiclayo y frustraron lo que sería un nuevo lote de drogas sintéticas destinado al mercado local.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó la captura en flagrancia de un joven de 19 años identificado como Alexander Uchaufe, presunto integrante de la organización criminal "Los Sintéticos del Norte". La intervención se realizó en la urbanización Trinidad de Chiclayo, donde el detenido fue sorprendido dentro de su vivienda mientras presuntamente preparaba y dosificaba sustancias ilícitas.

Seguimiento policial

Según el reporte policial, el operativo se llevó a cabo tras una investigación que detectó la presunta venta de drogas sintéticas a través de redes sociales. En el lugar se hallaron insumos y elementos utilizados para la elaboración de narcóticos, además de sustancias que serían éxtasis y clorhidrato de cocaína, las cuales fueron incautadas como parte de las diligencias correspondientes.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Un joven de 19 años fue intervenido y detenido cuando presuntamente se encontraba preparando sustancias ilícitas.



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El intervenido fue trasladado a la Comisaría de Atusparia, donde quedó bajo investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las autoridades buscan determinar el destino de las sustancias incautadas y si existía una red de distribución hacia consumidores locales o incluso hacia otras regiones del país.

El Ministerio del Interior difundió imágenes y un video del operativo, destacando que se trató de un golpe directo contra la banda "Los Sintéticos del Norte", dedicada a la producción y comercialización de drogas sintéticas en Lambayeque. La captura de alias "El Químico" resultaba clave, pues se le atribuye un rol logístico dentro de la organización, encargado de la preparación y dosificación de las sustancias.

Investigaciones para dar con la banda

La PNP señaló que continuará con las investigaciones para identificar a otros miembros de la organización y desarticular la red de distribución. El caso refleja la creciente preocupación por el tráfico de drogas sintéticas en el norte del país, un fenómeno que ha ido ganando terreno en los últimos años y que involucra cada vez más a jóvenes en la cadena criminal.

Con esta intervención, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre el combate al narcotráfico en la región. La captura de Alexander, alias "El Químico", no solo permitió incautar sustancias listas para su comercialización, sino que también expuso la modalidad de producción casera que caracteriza a bandas como "Los Sintéticos del Norte", cuyo alcance aún está bajo investigación.