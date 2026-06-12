Choque en Jesús María: Camioneta del Ministerio del Interior protagoniza terrible accidente

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un grave accidente de tránsito se registró en el cruce de las avenidas Brasil y el jirón General Canterac, cuando una camioneta perteneciente al Ministerio del Interior colisionó violentamente contra un automóvil particular. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque los cuantiosos daños materiales son de consideración.

El suceso ocurrió durante la madrugada, generando una notable congestión vehicular en la concurrida intersección de la capital. Según las primeras investigaciones realizadas en el lugar del siniestro, el conductor del vehículo particular, identificado como Michael Pérez, transitaba respetando la luz verde del semáforo.

Testimonios sobre la colisión

Según el testimonio brindado por Michael Pérez en Latina, él se encontraba circulando correctamente por la vía cuando la camioneta oficial impactó su unidad. El conductor afectado aseguró firmemente que el responsable del accidente se pasó la luz roja, provocando el choque vehicular de gran impacto.

"Yo salía de mi casa y venía por esta avenida. Yo estaba en luz verde y al momento de seguir transitando, este vehículo me impacta lateralmente. Frené y terminé chocándome con la parte de la esquina", detalló el ciudadano afectado por este choque vehicular.

Tras el fuerte impacto, el conductor particular descendió de su vehículo para verificar los daños sufridos. La colisión, que destruyó gran parte de la estructura frontal de su unidad, fue descrita como un evento repentino que el afectado intentó mitigar frenando rápidamente antes del golpe final.

Falta de seguro y hermetismo

La situación se tornó compleja durante las diligencias, pues el conductor ministerial evitó brindar explicaciones detalladas sobre lo ocurrido. Según Michael Pérez, el trabajador estatal responsable del accidente le manifestó, de forma preocupante, que no contaba con SOAT.

Las autoridades policiales de la comisaría de Jesús María llegaron al lugar para realizar los peritajes técnicos necesarios. Se busca esclarecer si el conductor estatal se encontraba bajo los efectos del alcohol, debido a su actitud evasiva y a la forma en que ocurrieron.

Los restos del parachoques destrozado quedaron esparcidos sobre la calzada, evidenciando la fuerza del impacto inicial entre ambas unidades. La camioneta del Ministerio del Interior terminó con graves daños laterales, mientras que el automóvil particular sufrió la destrucción total de su zona frontal superior.

Este accidente pone en evidencia la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al manejar vehículos del Estado. Se espera que las investigaciones de la PNP determinen las sanciones correspondientes para el conductor responsable del grave siniestro ocurrido.