Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel coinciden en evento y lanzan potente mensaje: "Si el enemigo me tienta..."

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel coincidieron inesperadamente en un mismo concierto y, aunque no llegaron a verse cara a cara, su presencia en el evento generó revuelo en redes sociales. La particular reacción de la popular 'Peludita' durante el espectáculo despertó comentarios y especulaciones sobre una posible indirecta hacia la conductora.

El encuentro de Gisela y Tula

El inesperado encuentro ocurrió el pasado 7 de noviembre, durante el concierto que ofrecieron Juan Luis Guerra y Carlos Vives en el Estadio San Marcos. Ambas figuras de la televisión peruana acudieron al espectáculo por su afinidad con la música de los artistas, sin imaginar que terminarían compartiendo el mismo recinto después de años de distanciamiento.

Sin embargo, las conductoras permanecieron en diferentes sectores del estadio y, hasta el momento, ninguna ha confirmado si llegó a cruzarse con la otra. Cabe recordar que mantienen una conocida rivalidad relacionada con el fallecido Javier Carmona, situación que habría marcado su relación durante varios años.

Lo que más llamó la atención fue la actitud de Tula, quien se grabó cantando con entusiasmo 'Las Avispas', uno de los temas favoritos de Gisela y una canción muy vinculada a sus apariciones televisivas. Además, la exconductora fue captada volteando reiteradamente, como si buscara a alguien entre los asistentes.

"Jesús me dijo que me riera. Si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo: No te mortifiques. Que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, es verdad", cantó Tula a viva voz y desatando una ola de comentarios.

Las imágenes fueron difundidas por Instarándula y rápidamente provocaron reacciones entre los usuarios, quienes relacionaron el comportamiento de Tula con la presencia de Gisela. Por su parte, la popular 'Señito' habría intentado pasar desapercibida utilizando una gorra durante el concierto. Así, una coincidencia musical terminó convirtiéndose en tema de conversación.

Las 'guerra' entre Tula y Gisela

La rivalidad entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez se remonta a la relación sentimental que ambas mantuvieron con el fallecido empresario Javier Carmona. El vínculo de este último con las dos figuras televisivas desató una fuerte polémica mediática, especialmente cuando se hizo pública su separación de Gisela y posteriormente inició una relación con Tula, con quien llegó a casarse y formar una familia.

Desde entonces, ambas conductoras quedaron relacionadas por una historia que acaparó titulares y comentarios en la farándula peruana. Aunque con el paso de los años evitaron protagonizar encuentros públicos y pronunciarse directamente sobre sus diferencias, la tensión alrededor de este episodio continuó generando interés. Por ello, su reciente coincidencia en un mismo concierto volvió a despertar la atención de los usuarios.