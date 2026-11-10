Flor Polo revela chats con Luiggi Yarasca tras denuncia por violencia física: "Yo no merecía que me hagas esto"

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Florcita Polo volvió a revelar detalles de los difíciles momentos que habría atravesado durante su relación con Luiggi Yarasca. Esta vez, la hija de Susy Díaz presentó conversaciones privadas que intercambió con su expareja después de un presunto episodio de violencia ocurrido en un hotel de Pachacámac, donde aseguró haber sufrido agresiones físicas.

Flor Polo encara a Luiggi Yarasca

Durante su entrevista con Magaly Medina, la conductora presentó diferentes capturas de pantalla de los mensajes que ambos se habrían enviado después de sus discusiones. En uno de ellos, Florcita le reclamaba al empresario por presuntamente haberla jaloneado, empujado y arrojado contra una cama, situación que, según su versión, le provocó hematomas tras una caída.

"No es mentira, tú me jaloneaste y me empujaste, me tiraste a la cama, tengo el cuerpo lleno de hematomas por la caída. No merecía que me hagas todo esto", se lee que le dijo Flor a Luiggi en una conversación privada.

Asimismo, la hija de Susy Díaz mostró otro mensaje en el que cuestionaba la actitud de Yarasca luego de que ella cayera por las escaleras de Rústica de Pachacámac. Al ser consultada por Magaly Medina sobre lo sucedido, confirmó que no habría sido la primera vez que experimentaba situaciones de violencia física durante su relación.

En ese sentido, Florcita reconoció que anteriormente también se habían producido forcejeos y empujones. Además, explicó que ya había advertido a su entonces pareja que denunciaría cualquier nuevo episodio de agresión. Por ello, decidió dejar de guardar silencio y acudir a las autoridades para formalizar su denuncia.

"Yo le dije: 'La última vez que tú me quieras jalonear y empujar o algo, yo voy a denunciarte'", dijo Flor en conversación con Magaly.

¿Luiggi celaba a Flor?

Por otro lado, las conversaciones también evidenciaron los mensajes que Yarasca le enviaba después de las discusiones. Según las capturas presentadas, el empresario le expresaba su amor y aseguraba que no revelaría determinadas situaciones por consideración a ella y a sus hijos. Incluso, reclamó por la presencia de policías en su domicilio.

Finalmente, Florcita contó que su expareja la acusaba constantemente de mantener relaciones con otras personas e incluso revisaba sus redes sociales. Sin embargo, rechazó esas versiones y negó haberle sido infiel. "Él me decía que yo lo engañaba, que yo estaba con otra persona, entraba a mi TikTok, a mi Instagram, no había cosas, pero él inventaba. Y así era. Así era siempre", sentenció.

Es así que, el caso continúa en manos de las autoridades, luego de que Florcita Polo formalizara su denuncia contra el empresario. Además, el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de la hija de Susy Díaz, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer los presuntos episodios de violencia denunciados.