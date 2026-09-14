Protestas en la UNI: exvicerrectora intentó ingresar tras mandato judicial y generó rechazo

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional de Ingeniería registra intensas jornadas de protesta luego de que la exvicerrectora académica de la institución intentara ingresar a las instalaciones amparada en un mandato judicial. La presencia de la exfuncionaria, quien fue vacada de su cargo meses atrás, desencadenó un inmediato rechazo entre los integrantes de la comunidad universitaria, quienes cuestionan la ejecución de dicho fallo debido a que aún existen procesos legales pendientes de resolución.

Tensión en la UNI y cuestionamientos a la medida judicial

La llegada de la exvicerrectora al recinto académico provocó momentos de gran alteración en el orden interno y desencadenó enfrentamientos en diversos puntos del campus. Estudiantes y docentes manifestaron su disconformidad con la resolución dictada por las autoridades judiciales, al considerar que la medida contraviene las decisiones institucionales adoptadas previamente por los órganos de gobierno de la casa de estudios.

Los sectores opositores al retorno de la exfuncionaria señalaron que el fallo en cuestión cuenta con un plazo límite de ejecución fijado para el próximo 18 de septiembre. Asimismo, remarcaron que resulta contradictorio permitir su restitución administrativa cuando el proceso de fondo sobre su vacancia aún se encuentra en pleno trámite dentro del sistema de justicia.

Frente a la escalada de la tensión, los manifestantes hicieron un llamado a los organismos pertinentes para que evalúen la legalidad de las acciones emprendidas durante la jornada. La comunidad universitaria insiste en la necesidad de resguardar la autonomía de la institución y evitar medidas que vulneren la estabilidad académica y administrativa de la universidad.

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Intentan ingresar a la fuerza a instalaciones de la UNI



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Solicitud de intervención fiscal y resguardo del patrimonio

Ante los hechos registrados dentro del local universitario, se requirió la presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito con el fin de constatar las condiciones en las que se pretendía concretar el acceso de la exvicerrectora. Representantes de la comunidad denunciaron que se intentó forzar el ingreso a las oficinas administrativas, lo que generó alerta por posibles afectaciones a la infraestructura de la casa de estudios.

La participación del Ministerio Público busca garantizar que el conflicto se encauce dentro de los canales legales correspondientes sin poner en peligro la integridad física de las personas ni el patrimonio institucional. Los fiscales asignados deberán evaluar las circunstancias de los incidentes para determinar si existen riesgos de la comisión de actos ilícitos en medio de la disputa legal.

Por su parte, las autoridades universitarias y los gremios estudiantiles reiteraron que mantendrán su postura de rechazo a la ejecución de la medida hasta que no exista un pronunciamiento definitivo y firme por parte de las instancias judiciales superiores. Mientras tanto, las labores administrativas en la sede central continúan parcialmente restringidas como medida de precaución.

En ese sentido, las protestas en la UNI reflejan la profunda crisis institucional que atraviesa la casa de estudios y la urgencia de que los órganos jurisdiccionales resuelvan de forma definitiva el litigio sobre la vicerrectoría académica.