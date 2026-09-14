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Exhorta reforzar labores preventivas

Fenómeno El Niño: ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud fuerte y extraordinaria hasta marzo del 2027

A través de un nuevo comunicado, el ENFEN ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", precisando, además, que este fenómeno climatológico podría extenderse hasta marzo de 2027.

ENFEN advierte prolongación del Fenómeno El Niño el verano del 2027.
ENFEN advierte prolongación del Fenómeno El Niño el verano del 2027. Andina

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2026

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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través del comunicado oficial N.º 16-2026, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que el fenómeno continuaría hasta mediados del otoño de 2027, en principio con la más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria de septiembre 2026 a enero del año entrante. Del mismo modo, entre febrero y marzo, el evento se mantendría entre la magnitud fuerte y extraordinaria. Posteriormente, declinaría gradualmente hacia su condición neutra.

Situación del climatológica de septiembre a noviembre

De acuerdo con el comunicado emitido este lunes 14 de septiembre, para el trimestre septiembre-noviembre se prevé que las temperaturas del aire se mantengan muy superiores a las habituales en la costa peruana, registrando incluso nuevos récords

Con relación a las lluvias, se esperan condiciones por encima de lo normal en la costa norte, con posibles episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre; en tanto que, en la sierra sur y sectores de la Amazonía se prevé condiciones de lluvias de normal a inferior.

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Asimismo, el comportamiento de los ríos en la región hidrográfica del Pacífico presentaría en promedio caudales sobre lo normal en el norte, principalmente desde noviembre; mientras que, las zonas centro y sur, incluyendo las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominaría condiciones de normal a inferior.

Para el verano de 2027, se prevé la continuidad de precipitaciones superiores a los promedios históricos en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental. Por el contrario, habrían escenarios de lluvias normales a inferiores en la sierra sur y ámbitos de la Amazonía.

Respecto a los recursos pesqueros, se espera que en las próximas semanas la anchoveta de la región norte centro permanezca profundizada y replegada en la zona costera. Del mismo modo, frente a la costa central, se mantendrá la disponibilidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales (peces sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla), entre otros.

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Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.

Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero, El Niño del Pacífico ecuatorial central 2026-2027 y para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027)

Además, exhortan a las autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como nueva fecha para el 28 de septiembre del presente.

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