Fenómeno El Niño: ENFEN mantiene alerta con pronóstico de magnitud fuerte y extraordinaria hasta marzo del 2027

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través del comunicado oficial N.º 16-2026, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que el fenómeno continuaría hasta mediados del otoño de 2027, en principio con la más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria de septiembre 2026 a enero del año entrante. Del mismo modo, entre febrero y marzo, el evento se mantendría entre la magnitud fuerte y extraordinaria. Posteriormente, declinaría gradualmente hacia su condición neutra.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, debido a que el evento continuaría hasta mediados de otoño de 2027, con la más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria de setiembre de 2026 a enero de 2027.



Comunicado ➡️ https://t.co/fcDZXQ3OiA pic.twitter.com/nWPrhYTvLm — ENFEN (@enfenperu) September 14, 2026

Situación del climatológica de septiembre a noviembre

De acuerdo con el comunicado emitido este lunes 14 de septiembre, para el trimestre septiembre-noviembre se prevé que las temperaturas del aire se mantengan muy superiores a las habituales en la costa peruana, registrando incluso nuevos récords.

Con relación a las lluvias, se esperan condiciones por encima de lo normal en la costa norte, con posibles episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre; en tanto que, en la sierra sur y sectores de la Amazonía se prevé condiciones de lluvias de normal a inferior.

Asimismo, el comportamiento de los ríos en la región hidrográfica del Pacífico presentaría en promedio caudales sobre lo normal en el norte, principalmente desde noviembre; mientras que, las zonas centro y sur, incluyendo las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominaría condiciones de normal a inferior.

Para el verano de 2027, se prevé la continuidad de precipitaciones superiores a los promedios históricos en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental. Por el contrario, habrían escenarios de lluvias normales a inferiores en la sierra sur y ámbitos de la Amazonía.

Respecto a los recursos pesqueros, se espera que en las próximas semanas la anchoveta de la región norte centro permanezca profundizada y replegada en la zona costera. Del mismo modo, frente a la costa central, se mantendrá la disponibilidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales (peces sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla), entre otros.

Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.

Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero, El Niño del Pacífico ecuatorial central 2026-2027 y para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).

Además, exhortan a las autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como nueva fecha para el 28 de septiembre del presente.