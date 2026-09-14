Omar Montoro critica 'La Gran Manzana' de Surco: "Ha perjudicado a todos los vecinos del sector"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la alcaldía de Santiago de Surco por Avanza País, Omar Montoro, cuestionó severamente los proyectos de remodelación vial ejecutados por la actual gestión municipal de Carlos Bruce en el distrito. En declaraciones para Exitosa, el postulante sostuvo que las intervenciones urbanas deben contar con el respaldo de la ciudadanía y aseguró que, en un eventual gobierno local, ninguna obra se llevará a cabo sin realizar consultas previas a las familias que residen en las zonas de impacto.

Críticas a la 'Gran Manzana' y al impacto en la movilidad urbana

El aspirante municipal centró sus cuestionamientos en las modificaciones aplicadas en la Plaza de Armas de Surco, las cuales generaron malestar en el tránsito local y en las rutinas diarias de los residentes de los alrededores. Montoro afirmó que la intervención alteró el flujo vehicular tradicional sin haber previsto las consecuencias ni la capacidad de las vías alternas para absorber el transporte de la zona.

"No ejecutaremos ninguna obra en Surco sin la consulta a los vecinos que serán afectados. Te pongo un caso concreto la plaza de armas de Surco, su proyecto se ha convertido en la 'Gran Manzana' y ha perjudicado a todos los vecinos del sector. Ha cerrado las calles, el caos vehícular es un desastre, las micros las ha mandado por unas avenidas pequeñitas. Surco no estaba preparado para ese cambio", señaló.

Asimismo, la propuesta de la actual administración derivó en el cierre de vías emblemáticas y en el desvío de rutas de transporte público hacia calles estrechas de carácter residencial. Esta situación provocó atascamientos constantes en hora punta y dificultó el acceso a las viviendas para las personas que habitan en los sectores contiguos al centro histórico de surco.

Recuperación de la identidad histórica y apertura de la Plaza de Armas

En el aspecto institucional e histórico, el postulante cuestionó el traslado de la sede administrativa municipal hacia las inmediaciones de La Bolichera. A su criterio, este cambio significó un distanciamiento respecto a la tradición del distrito, afectando la dinamización comercial y social que caracterizaba a la antigua Plaza de Armas.

"El Palacio Municipal se lo ha llevado a un nuevo local que han hecho por la Bolichera. Entonces rompió la tradición, rompió la historia y ha destruido la Plaza de Armas de Surco que nosotros nos hemos comprometido como un compromiso de campaña que el primero de Enero del próximo año lo vamos abrir junto con los vecinos", indicó.

Ante este panorama, la postura del candidato apunta a restablecer el diseño vial previo mediante un plan de reapertura que devuelva la fluidez al tránsito en el casco urbano. Montoro reiteró que la medida se concretará desde el inicio de una eventual gestión con la participación directa de las juntas vecinales afectadas.

En ese sentido, Omar Montoro ratificó su compromiso de reestructurar las intervenciones urbanas en Santiago de Surco para priorizar el orden vehicular, la preservación de la tradición distrital y la concertación con la comunidad.