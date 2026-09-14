Fuerzas Armadas golpean a minería ilegal y generan pérdidas de S/8,3 millones

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación aérea contra la minería ilegal en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios, donde se inutilizaron bienes y equipos valorizados en más de S/8,3 millones.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, mediante la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, con participación de la Policía Nacional, Sernanp y el Ministerio Público.

Intervención afectó logística ilegal

El personal militar ingresó mediante helicópteros a los sectores de Quebrada Gamitanal, Aguas Negras y Otorongo, considerados puntos de difícil acceso y utilizados como bases para actividades de minería ilegal.

Como resultado de la operación, fueron retirados de circulación 15 campamentos rústicos, nueve balsas y nueve motores, además de un motocar carguero y tres generadores eléctricos.

También se inutilizaron 14 tolvas, 800 metros de tubo metálico, 500 metros de tubo PVC y 1.200 metros de cuerda de acero, junto con otros materiales empleados para las operaciones extractivas.

Buscan frenar actividad ilícita

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la intervención estuvo enfocada en afectar la infraestructura y los recursos logísticos que permiten el funcionamiento de estas actividades en la Amazonía.

Entre los materiales retirados también figuran 11 cocinas y 550 cilindros metálicos vacíos, además de herramientas y otros equipos encontrados durante el despliegue militar.

El sector Defensa sostuvo que este tipo de acciones buscan disminuir la capacidad operativa de la minería ilegal y evitar que continúe desarrollándose en zonas de la Amazonía.

Asimismo, el Mindef destacó la participación coordinada de las instituciones estatales durante el operativo, debido a las condiciones de difícil acceso de los sectores intervenidos.

Con esta intervención, las Fuerzas Armadas reportaron pérdidas superiores a S/8,3 millones para la minería ilegal, al afectar parte de la infraestructura y logística utilizada en Madre de Dios. El Gobierno señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para proteger la Amazonía y combatir actividades ilícitas.