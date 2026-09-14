ERM 2026: ONPE inició el ensamblaje del material electoral a nivel nacional

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales dio inicio oficial a las labores de ensamblaje final del material electoral que se utilizará en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La actividad se lleva a cabo en la sede de la Gerencia de Gestión Electoral ubicada en el distrito de Lurín, donde la institución ha desplegado un operativo logístico orientado a garantizar que los paquetes electorales queden listos para su posterior distribución a las diversas mesas de sufragio dispuestas en el territorio nacional.

Despliegue operativo y rigurosos controles

Las operaciones cuentan con la participación de 600 especialistas electorales, quienes operan dentro de una estructura de producción dividida en seis líneas de ensamblaje. El trabajo comenzó de manera progresiva con la activación de la primera línea y prevé la incorporación gradual de los demás frentes de trabajo junto a dos unidades de preensamblaje, con el objetivo de optimizar los tiempos de empaquetado para las 89,935 mesas de sufragio previstas a nivel nacional.

Para resguardar la validez del proceso, la institución aplica estrictos sistemas de verificación en cada fase del empaquetado. Documentos fundamentales como las cédulas de sufragio, las actas padrón y las listas de electores incorporan un código de barras que garantiza su identificación precisa.

🔴 EN VIVO | Desde Lurín, iniciamos el ensamblaje del material electoral que se usará en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.#ERM2026 pic.twitter.com/DVj0ueslxM — ONPE (@ONPE_oficial) September 14, 2026

Previamente, en la etapa de impresión, el personal técnico realiza revisiones manuales y automatizadas para confirmar que el diseño, color, cantidad y contenido de los documentos coincidan exactamente con la información aprobada por las autoridades electorales.

El sistema informatizado de control realiza además el escaneo directo de las cédulas de sufragio para corroborar que el número de cédulas asignadas coincida exactamente con la cantidad de votantes registrados por mesa. De igual forma, los lectores de códigos verifican el código de ubicación geográfica, lo que asegura que cada paquete pertenezca de forma exacta al distrito, provincia y región correspondiente, evitando inconsistencias o cruces de material durante el acondicionamiento

Conformación de paquetes y cronograma de despliegue nacional de la ONPE

El material ensamblado dentro del almacén central está estructurado en paquetes de útiles, de instalación y de escrutinio. Cada caja contiene los insumos esenciales para la jornada de votación, incluyendo lapiceros, cintas, tampones, manuales de instrucciones para los miembros de mesa, sobres plásticos de protección, láminas de seguridad y material de reserva ante cualquier contingencia. De manera complementaria, se acoplan las ánforas y cabinas de votación para su posterior despacho.

La preparación previa incluyó el acopio de carteles de candidatos y formatos de control que ya se encontraban listos en las instalaciones de Lurín antes de iniciar el armado final. La planificación logística estipula que la salida del material electoral con destino a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en el interior del país comenzará el próximo 18 de septiembre, trayecto que contará con resguardo de la Policía Nacional y seguimiento mediante monitoreo satelital.

Por su parte, el reparto correspondiente a los locales de votación de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se efectuará directamente el 2 de octubre a partir de las 22:00 horas desde el almacén de Lurín. Dichas acciones de empaquetado y distribución se desarrollan bajo la supervisión de las autoridades de la ONPE para asegurar el cumplimiento del cronograma oficial del proceso.