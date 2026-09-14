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David Vera propone el 'Surcanito': un transporte municipal gratuito para frenar la informalidad vehicular en Surco

El candidato del PPC plantea la creación de circuitos internos exclusivos para vecinos con DNI, buscando erradicar los paraderos informales y emular el modelo de movilidad sostenible de distritos como San Isidro y San Borja.

El candidato propone un sistema de movilidad gratuita.
El candidato propone un sistema de movilidad gratuita. (Composición Exitosa)

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2026

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El caos vehicular y el crecimiento desmedido del transporte informal en Santiago de Surco se han consolidado como una de las principales preocupaciones cotidianas de sus residentes.

Frente a esta problemática urbana, el candidato municipal David Vera presentó una propuesta integral para reordenar el tránsito en la jurisdicción: la implementación del 'Surcanito', un sistema de transporte propio, formal y completamente gratuito impulsado desde el municipio para desplazar a los vecinos sin recargar las arterias principales.

Un frente directo contra los paraderos y mototaxis informales

La iniciativa busca encarar de forma drástica la proliferación de paraderos clandestinos y mototaxis no autorizadas que pululan en diversos sectores del distrito. En los últimos años, zonas críticas como los puentes Primavera y Benavides, junto a vías de alto flujo como Tomás Marsano y Caminos del Inca, se han convertido en puntos álgidos de captación para colectivos informales y unidades sin fiscalizar.

Esta situación afecta gravemente la fluidez del tráfico y pone en riesgo la seguridad de los transeúntes. Según planteó el postulante, la erradicación estricta de estas unidades informales irá de la mano con una alternativa pública regulada que desincentive el uso de transporte pirata.

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Para sustentar la urgencia del proyecto, Vera enfatizó la marcada disparidad técnica existente entre distritos limítrofes. Mientras que jurisdicciones como San Borja, con poco más 9 kilómetros cuadrados de territorio, o San Isidro y Miraflores cuentan con flotas de buses municipales para el traslado de sus ciudadanos, Surco no posee un servicio propio a pesar de abarcar una vasta extensión de 52 kilómetros cuadrados.

El 'Surcanito' pretende resolver esta postergada necesidad ofreciendo un traslado gratuito a los surcanos, quienes únicamente deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de abordar.

Cinco circuitos estratégicos e itinerarios fijos

La estructura operativa del sistema constará de cinco rutas estratégicas diseñadas para transitar exclusivamente dentro de los límites de Surco. Estos circuitos conectarán los barrios residenciales con zonas comerciales, centros educativos y paraderos del transporte masivo metropolitano, evitando deliberadamente el ingreso a las avenidas que sufren mayor severidad de atascamiento durante las horas punta.

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Además, la propuesta integra un modelo de gestión con paraderos fijos y horarios de precisión inspirados en sistemas europeos. Bajo la dirección técnica del especialista en transporte Edwin Derteano, el plan prevé garantizar una alternativa predecible y segura para el desplazamiento vecinal a lo largo de los cuatro años de gestión edil.

De esta manera, la iniciativa aspira no solo a descomprimir la saturación de las pistas, sino también a desarticular progresivamente el negocio del transporte no autorizado en el distrito.

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