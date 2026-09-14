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Daño en Miraflores

Camión con contenedor daña histórico cedro que Chabuca Granda le dedicó un poema en 1977

El cedro fue afectado por un camión con contenedor en Miraflores. El ejemplar es considerado Árbol Patrimonial por su valor histórico y cultural.

Camión impactó cedro patrimonial este lunes.
Camión impactó cedro patrimonial este lunes. (Difusión)

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2026

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Un camión que trasladaba un contenedor impactó este lunes contra el histórico cedro de la avenida 28 de Julio, en Miraflores, y dañó una de sus ramas principales. El árbol fue protegido por Chabuca Granda en 1977 y actualmente cuenta con reconocimiento patrimonial distrital vigente.

El impacto afectó al cedro patrimonial

El accidente ocurrió en la cuadra seis de la avenida 28 de Julio, donde el vehículo pesado golpeó las ramas del ejemplar. El impacto ocasionó que parte del tronco se quebrara y terminara sobre el contenedor, mientras equipos acudieron para retirar los restos afectados del lugar.

Según Canal N, la Municipalidad de Miraflores informó que los vehículos pesados no tienen permitido circular por esa vía, porque no corresponde a una ruta metropolitana destinada al tránsito de unidades de esas características. El conductor tampoco habría presentado autorización para circular por ese tramo.

Puede ser una imagen de vehículo de servicios, árbol y texto
Daños en Miraflores

Personal municipal realizó trabajos para retirar la parte dañada del árbol mediante herramientas y maquinaria. La intervención permitió despejar la zona después del impacto. La información difundida sobre el accidente señala que no se registraron personas heridas tras el choque del vehículo contra el ejemplar.

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La Municipalidad de Miraflores también inició acciones relacionadas con el presunto daño ocasionado al árbol y anunció labores orientadas a su recuperación. El ejemplar se encuentra ubicado frente al inmueble donde vivió Chabuca Granda, una relación que forma parte de su valor histórico reconocido oficialmente.

Chabuca Granda evitó la tala en 1977

El vínculo con la compositora se remonta al 3 de septiembre del 1977. Ese día, trabajadores municipales llegaron para talar el cedro situado frente a su vivienda. Chabuca Granda bajó del inmueble, se acercó al árbol y se opuso directamente a que fuera cortado esa mañana.

La historia quedó registrada por la relación de la artista con el ejemplar y por el poema "Canción al árbol del canto", escrito en 1977. La Municipalidad de Miraflores recuerda que Chabuca protegió el árbol y colocó una placa conmemorativa junto al cedro en 2020.

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En 2020, la Municipalidad de Miraflores reconoció oficialmente al ejemplar como su primer Árbol Patrimonial, con el registro oficial 001-2020-MM del distrito. La ordenanza establece que el cedro fue protegido por Chabuca Granda y destaca su importancia cultural por haber inspirado su único poema conocido.

La norma municipal también encargó acciones destinadas a proteger, conservar y gestionar el ejemplar. El reconocimiento considera su ubicación en la avenida 28 de Julio, su vínculo con Chabuca Granda y el valor cultural asociado al poema que la compositora dedicó al árbol del distrito.

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