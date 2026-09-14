Mypes gastronómicas: piden al Gobierno frenar cambios que afecten sus negocios y empleos

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación de Restaurantes y Mypes Afines del Perú (ARMAP) realizó un llamado de emergencia al Ministerio de Economía y Finanzas, la Sunat y el Congreso de la República para instalar una Mesa de Trabajo Nacional que garantice estabilidad a las micro y pequeñas empresas gastronómicas. El gremio remarcó la importancia de fijar reglas claras y predecibles que permitan a miles de negocios familiares mantenerse en la formalidad.

Defensa de la Ley Nano Guerra y formalidad en el sector

El pronunciamiento de la asociación enfatiza la importancia de defender la Ley N.° 31556, conocida como Ley Nano Guerra, una medida aprobada tras la pandemia para impulsar la recuperación de las micro y pequeñas empresas de restaurantes y alojamientos turísticos. La norma permitió que miles de emprendedores apostaran por la formalidad y sostuvieran operaciones en un contexto de incertidumbre económica nacional.

La actividad gastronómica dinamiza de forma directa a diversas cadenas productivas vinculadas a la agricultura, la pesca, el comercio y los servicios locales. Por ello, desde el gremio advierten que cualquier modificación normativa o cambio en las reglas de juego pone en riesgo los puestos de trabajo creados y desincentiva la inversión de miles de pequeñas unidades productivas.

Frente a este escenario, los representantes de ARMAP señalaron la necesidad de contar con criterios tributarios y administrativos uniformes que no atenten contra el esfuerzo de los microempresarios. Asegurar la predecibilidad jurídica resulta indispensable para evitar que los pequeños negocios gastronómicos se vean forzados a retornar a la informalidad o a cerrar definitivamente sus locales.

Propuestas inmediatas para la reactivación y estabilidad

Para asegurar la continuidad operativa del rubro, el gremio planteó tres acciones prioritarias dirigidas al Ejecutivo y al Legislativo. La primera de ellas exige el establecimiento de reglas claras y uniformes aplicables a todos los restaurantes mype del país, evitando interpretaciones arbitrarias o cobros dispares por parte de los organismos fiscalizadores.

Como segundo punto, la asociación solicitó la creación de mecanismos permanentes de diálogo que permitan revisar situaciones críticas antes de aplicar medidas sancionadoras que pongan en peligro la continuidad laboral. Esta vía de comunicación busca proteger los empleos formales y brindar un margen de ajuste operativo a las empresas ante eventuales contingencias.

Finalmente, las propuestas apuntan a consolidar la seguridad jurídica para las empresas que operan en regla y generan puestos de trabajo en el Perú. La meta central planteada por el gremio es facilitar que más emprendimientos ingresen y permanezcan en el ecosistema formal, aportando de forma sostenida al desarrollo económico de miles de familias.

En ese sentido, las Mypes gastronómicas esperan una respuesta favorable de las autoridades para concretar la mesa de trabajo nacional y garantizar las condiciones normativas necesarias para su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.