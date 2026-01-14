RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
En zonas críticas

Más de 1800 efectivos PNP ejecutan operativo masivo de control territorial y migratorio en 7 distritos de Lima

La madrugada de este miércoles, la PNP, con apoyo del Ejército y Migraciones, desplegó un amplio operativo de control territorial y migratorio en siete distritos de Lima. El despliegue contó con 1800 efectivos.

PNP desplegó a más de 1800 efectivos durante operativo masivo en Lima Metropolit
PNP desplegó a más de 1800 efectivos durante operativo masivo en Lima Metropolit Andina

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Durante la madrugada de este miércoles 14 de enero, la PNP ejecutó un operativo masivo enfocado en el control territorial y migratorio en distintos distritos de Lima Metropolitana, supervisado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Defensa, César Díaz.

Las intervenciones policiales, impulsadas por el Ejecutivo, se realizaron en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, con el fin de fortalecer las acciones contra la criminalidad y el combate frontal contra la delincuencia.

Para ello, se ordenó el despliegue de más de 1800 efectivos de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, en distintas zonas estratégicas de SJL, San Miguel, Magdalena, Breña, Pueblo Libre, Rímac y parte del Cercado de Lima, para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilícitas.

Intensifican control migratorio a extranjeros en el Rímac

En el complejo policial Los Cibeles, en el Rímac, más de 1300 efectivos de unidades especializadas de la PNP, con apoyo del personal de Migraciones, realizaron la verificación de la situación migratoria de más de mil ciudadanos extranjeros.

PNP ejecutó un operativo masivo de madrugada en SJL, Breña, San Miguel y otros distritos.
PNP ejecutó un operativo masivo de madrugada en SJL, Breña, San Miguel y otros distritos.

Capturan a cinco integrantes de bandas de extorsionadores que operaban en Surco y Puente Piedra
Lee también

Capturan a cinco integrantes de bandas de extorsionadores que operaban en Surco y Puente Piedra

El director nacional de Investigación Criminal, teniente general PNP Manuel Lozada, informó que las personas que no cumplían con la normativa vigente fueron identificadas para la aplicación de los procedimientos administrativos correspondientes.

De esta forma, se permitió identificar riesgos y evitar que la informalidad sea aprovechada por redes delictivas.

Continúa control territorial en SJL, Breña y otros distritos

En tanto, se ejecutó un operativo de control territorial donde más de 500 agentes policiales, con apoyo del Ejército, se desplegaron en diversos puntos críticos de San Juan de Lurigancho, San Miguel, Magdalena, Breña, Pueblo Libre y parte del Cercado de Lima.

Ate: PNP incauta armas y droga tras operativos de control territorial
Lee también

Ate: PNP incauta armas y droga tras operativos de control territorial

En SJL, las intervenciones se enfocaron en siete zonas priorizadas, entre ellas el parque 10 de Octubre y el asentamiento humano Enrique Montenegro. Los efectivos ejecutaron acciones preventivas destinadas a recuperar espacios públicos y disuadir la comisión de delitos.

Este operativo en concreto contó con la supervisión del ministro de Defensa, César Díaz, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad Este 1, coronel PNP Jorge Barrantes, y el asesor del Viceministerio de Orden Interno del Mininter, coronel PNP Jorge García.

La madrugada de este miércoles, la PNP, con apoyo del Ejército y Migraciones, desplegó un amplio operativo de control territorial y migratorio en siete distritos de Lima. El despliegue contó con 1800 efectivos.

Temas relacionados Breña Cercado de Lima control territorial Lima Metropolitana Magdalena PNP Pueblo Libre Rímac San Juan de Lurigancho San Miguel SJL

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA