Capturan a cinco integrantes de bandas de extorsionadores que operaban en Surco y Puente Piedra

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo continúa intensificando operativos de control territorial en Lima, con apoyo de la PNP. Este martes, el Ministerio del Interior informó sobre la captura de cinco sujetos que integrarían peligrosas bandas criminales dedicadas a la extorsión en Surco y Puente Piedra.

Cae banda "Los Amigos del Sur" en Surco

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación en Lima Sur, la Policía Nacional intervino un inmueble en Santiago de Surco, donde se detuvo a la cabecilla de la banda criminal "Los Amigos del Sur", alias Chon. El grupo se dedicaba a extorsionar a empresas de transporte y otros negocios.

Durante el operativo, los agentes policiales incautaron un arma de fuego, municiones, dinamita y elementos que probarían el accionar delictivo de esta persona.

La intervención fue supervisada por el presidente José Jerí, el ministro del Interior Vicente Tiburcio y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Se incautaron cartuchos de emulsión, municiones y más aparatos al desarticular "La nueva Generación del Crimen".

Desarticulan dos bandas de extorsionadores en Puente Piedra

En Puente Piedra, el despliegue fue a mayor escala. Durante un operativo en simultáneo, cerca de 300 efectivos policiales, con apoyo de personal del Ejército, llevaron a cabo el plan de operaciones en cinco puntos críticos del distrito de Lima Norte.

A lo largo de estas zonas estratégicas, se desarrollaron patrullajes preventivos, intervenciones focalizadas y controles de identidad y vehicular.

Como resultado, las fuerzas del orden capturaron a un integrante de la banda criminal "Los Injertos del Cono Norte", incautándole un arma de fuego y un cuaderno donde apuntaba las identidades de sus posibles víctimas de extorsión.

En otro punto de Puente Piedra, se dio con la detención de una mujer en posesión de 1050 ketes de pasta básica de cocaína, por lo que será investigada por tráfico ilícito de drogas.

Además, cayeron tres delincuentes que integrarían el grupo delincuencial "La nueva Generación del Crimen", que se dedicarían a la extorsión de distintos negocios en el distrito. Se les incautó cartuchos de emulsión, municiones, celulares y una laptop de alta gama.

La supervisión del operativo en Puente Piedra estuvo a cargo del ministro de Cultura, Alfredo Luna, y el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, José Zapata.

55 internos de alta peligrosidad son trasladados a penal Ancón I

Este lunes, el Ministerio de Justicia (Minjush), a través del INPE, ejecutó el traslado estratégico de 55 internos de alta peligrosidad de diferentes penales del país hacia el pabellón de extrema seguridad del penal Ancón I.

La medida responde a la política del Gobierno orientada a reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar directamente la extorsión y el crimen organizado, que continúa azotando violentamente distintos sectores del país, como el de transportes.