Ate: PNP incauta armas y droga tras operativos de control territorial

El Gobierno continúa reforzando el control territorial en Lima. Según informó el Ministerio del Interior (Mininter), la PNP ejecutó un operativo en el distrito de Ate, con el fin de reforzar la seguridad ciudadana en zonas críticas.

Pasajeros de transporte público también intervenidos

Dentro del marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, los agentes policiales, con apoyo del Ejército, abarcaron dos sectores priorizados del distrito, incluyendo Ceres.

Durante los operativos, las fuerzas del orden realizaron controles de identidad tanto a conductores de automóviles y mototaxis como a pasajeros de transporte público.

Además, ejecutaron acciones focalizadas de patrullaje preventivo, como parte del control territorial sostenido que viene desarrollándose desde hace algunos meses frente a la criminalidad.

Las intervenciones en Ate fueron supervisadas por Francisco Gavidia, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, y Carlos Guillén, director de Control de Drogas y Cultivos Ilegales del Mininter. Ambos hicieron un seguimiento permanente a estas acciones de seguridad.

Logros del operativo de control territorial en Ate

Durante la presentación de resultados, el Crnel. PNP Walter Gurreonero Díaz, jefe de la Región Policial Lima Sur, indicó que 10 personas fueron detenidas: cinco con requisitoria vigente por delitos de falsedad genérica, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

Además, se incautaron dos armas de fuego, nueve municiones, tres armas blancas y explosivos. También se hallaron envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana.

Según indicó Gurreonero, estos operativos se mantendrán de forma permanente, con despliegue policial diario y presentación de resultados, como parte de la estrategia de control territorial en zonas priorizadas.

Gobierno evalúa instalar cuartel militar en Pataz

Este fin de semana, el Ejecutivo dio a conocer que evalúa la instalación de un nuevo cuartel militar en la provincia de Pataz, región La Libertad, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y frenar la expansión de la minería ilegal que afecta a esta zona del país.

La iniciativa surgió a raíz de una visita al lugar encabezada por el ministro de Defensa, César Díaz, junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quienes se desplazaron en helicóptero hacia un punto estratégico de la provincia para analizar la viabilidad de esta infraestructura militar, informó el Mindef.

Según los funcionarios, un eventual cuartel fortalecería las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y mejoraría la capacidad de respuesta frente a amenazas a la seguridad. De esta forma, se garantiza una mayor presencia del Estado, en beneficio de la población local.