Gratificación de julio 2026: ¿Cuánto te corresponde recibir en estas fiestas patrias? Aprende AQUÍ a calcular

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada de julio, miles de trabajadores esperan el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias, uno de los beneficios laborales más importantes del año. Las empresas del régimen privado tienen plazo hasta el 15 de julio para realizar el pago correspondiente al primer semestre del 2026.

Este beneficio corresponde a todos los trabajadores, sin distinción del tipo de vínculo laboral, ya sea indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial. Si bien usualmente el monto equivale a una remuneración mensual, su cálculo puede presentar variaciones leves en función de ciertos factores.

Así puedes calcular tu gratificación por Fiestas Patrias

El monto dependerá del tiempo laborado entre enero y junio y de la remuneración que el trabajador perciba al 30 de junio. Quienes hayan trabajado los seis meses completos recibirán una gratificación equivalente a un sueldo íntegro. En cambio, si el trabajador ingresó durante el semestre, el beneficio será proporcional a los meses completos laborados.

Si durante el semestre de enero a junio el trabajador ha recibido otros complementos remunerativos como bonos u horas extras, estos se incluirán en el cálculo siempre y cuando se hayan percibido al menos 3 veces durante el periodo, en cuyo caso se suman y se dividen entre 6.

Conoce desde cuándo podrías recibir tu gratificación

¿Qué hacer si no recibes el pago?

La falta de pago dentro del plazo constituye una infracción laboral que puede ser sancionada con una posible multa al empleador NO MYPE de entre 8,635 a 143,660 soles, dependiendo del número de trabajadores afectados y el monto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Asimismo, el empleador deberá asumir los intereses legales que se generen por el retraso.

En diálogo con Exitosa, César Espinoza, vocero del régimen CAS, advirtió que miles de trabajadores no recibirían la gratificación completa correspondiente a julio. Además, señaló que evalúan iniciar una huelga de hambre si no se cumple con el pago íntegro de este beneficio laboral.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, César Espinoza, vocero del régimen CAS, advirtió que miles de trabajadores no recibirían la gratificación completa correspondiente a julio. Además, señaló que evalúan iniciar una huelga de hambre si no se cumple con el pago íntegro... pic.twitter.com/7QauOpxdUu — Exitosa Noticias (@exitosape) June 17, 2026

¿Qué conceptos se toman en cuenta?

Para determinar el monto de la gratificación no solo se considera el sueldo básico. También pueden incluirse otros conceptos remunerativos habituales, como la asignación familiar, comisiones, horas extras recurrentes y bonos permanentes, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la legislación laboral. Por el contrario, los conceptos no remunerativos no forman parte del cálculo.

Si una persona percibe un sueldo de S/.3000 y trabajó el semestre completo, recibirá una gratificación por ese mismo monto, más la bonificación extraordinaria correspondiente según su tipo de seguro de salud. Si solo laboró cuatro meses completos, el cálculo será proporcional: S/.3000 dividido entre seis y multiplicado por cuatro, más el porcentaje adicional establecido por ley.

Conocer la forma de calcular la gratificación permite a los trabajadores comprobar que el depósito recibido sea el correcto y ejercer oportunamente sus derechos laborales en caso de detectar diferencias o incumplimientos.