Metropolitano: conoce los DESVÍOS de TRES rutas por trabajos en la Plaza Ramón Castilla

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/09/2026
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que, debido a trabajos de recuperación vial en la Plaza Ramón Castilla, se aplicarán desvíos temporales en las rutas del Metropolitano. Las modificaciones afectarán a los usuarios de las rutas A, C y del servicio nocturno Lechucero, entre las 11:00 p. m. de hoy viernes 4 de septiembre y las 5:00 a. m. del lunes 7 de septiembre.
Según el comunicado oficial, el objetivo de las obras es reponer más de 2000 metros cuadrados de asfalto en la zona, eliminando baches y daños que dificultan la circulación de los buses. La intervención busca mejorar la seguridad y la fluidez del transporte en un punto crítico del Cercado de Lima.
Cambios en las rutas
La Ruta A y el servicio Lechucero circularán por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, realizando una única parada en la estación Quilca. Esto significa que los usuarios deberán considerar esta estación como punto de embarque y desembarque durante el periodo de obras.
Por su parte, la Ruta C tendrá un recorrido más corto: de sur a norte, solo llegará hasta la estación Central, desde donde retomará su trayecto con destino a Matellini. Los pasajeros que normalmente utilizan la estación Ramón Castilla deberán reprogramar sus viajes y tomar previsiones.
Estaciones y horarios habituales
Para orientar mejor a los usuarios, la ATU recordó que la Ruta A conecta el norte con el centro, desde Naranjal hasta Central, pasando por estaciones como Caquetá, España, Quilca, Colmena y Jirón de la Unión. Su frecuencia en horas punta es de aproximadamente 4 minutos.
La Ruta C cubre un tramo más amplio, desde Ramón Castilla hasta Matellini, con paradas en estaciones clave como México, Javier Prado, Angamos, Benavides y Plaza de Flores. Su frecuencia en horas de mayor demanda es de 5 a 7 minutos.
El servicio Lechucero, en tanto, opera en horario nocturno, entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m., conectando las estaciones principales del norte y sur, como Naranjal, Central y Matellini, con intervalos de 15 a 20 minutos.
Recomendaciones para usuarios
La ATU aconseja a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación, considerando que las rutas tendrán recorridos más cortos o paradas únicas. También recomienda utilizar estaciones alternativas como Quilca o Central, y salir con tiempo adicional para evitar contratiempos.
La entidad subrayó que estas obras son necesarias para garantizar un servicio seguro y eficiente, y pidió comprensión a los usuarios durante el fin de semana de trabajos.