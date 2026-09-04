Metropolitano: conoce los DESVÍOS de TRES rutas por trabajos en la Plaza Ramón Castilla

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que, debido a trabajos de recuperación vial en la Plaza Ramón Castilla, se aplicarán desvíos temporales en las rutas del Metropolitano. Las modificaciones afectarán a los usuarios de las rutas A, C y del servicio nocturno Lechucero, entre las 11:00 p. m. de hoy viernes 4 de septiembre y las 5:00 a. m. del lunes 7 de septiembre.

Según el comunicado oficial, el objetivo de las obras es reponer más de 2000 metros cuadrados de asfalto en la zona, eliminando baches y daños que dificultan la circulación de los buses. La intervención busca mejorar la seguridad y la fluidez del transporte en un punto crítico del Cercado de Lima.

Cambios en las rutas

La Ruta A y el servicio Lechucero circularán por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, realizando una única parada en la estación Quilca . Esto significa que los usuarios deberán considerar esta estación como punto de embarque y desembarque durante el periodo de obras.

Por su parte, la Ruta C tendrá un recorrido más corto: de sur a norte, solo llegará hasta la estación Central, desde donde retomará su trayecto con destino a Matellini. Los pasajeros que normalmente utilizan la estación Ramón Castilla deberán reprogramar sus viajes y tomar previsiones.

Estaciones y horarios habituales

Para orientar mejor a los usuarios, la ATU recordó que la Ruta A conecta el norte con el centro, desde Naranjal hasta Central, pasando por estaciones como Caquetá, España, Quilca, Colmena y Jirón de la Unión. Su frecuencia en horas punta es de aproximadamente 4 minutos.

La Ruta C cubre un tramo más amplio, desde Ramón Castilla hasta Matellini, con paradas en estaciones clave como México, Javier Prado, Angamos, Benavides y Plaza de Flores. Su frecuencia en horas de mayor demanda es de 5 a 7 minutos.

El servicio Lechucero, en tanto, opera en horario nocturno, entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m., conectando las estaciones principales del norte y sur, como Naranjal, Central y Matellini, con intervalos de 15 a 20 minutos.

Recomendaciones para usuarios

La ATU aconseja a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación, considerando que las rutas tendrán recorridos más cortos o paradas únicas. También recomienda utilizar estaciones alternativas como Quilca o Central, y salir con tiempo adicional para evitar contratiempos.

La entidad subrayó que estas obras son necesarias para garantizar un servicio seguro y eficiente, y pidió comprensión a los usuarios durante el fin de semana de trabajos.