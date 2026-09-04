Cienciano vs. FC Cajamarca: el 'Papá' remonta y firma un aplastante 5-2

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Por la octava del Torneo Clausura, Cienciano mostró su mejor juego y reacción al remontar y golear por 5-2 a FC Cajamarca para sumar su primer triunfo de visita en la segunda parte del año.

Golpe inicial cajamarquino y rápida reacción imperial

El partido no podría haber comenzado mejor para el conjunto cajamarquino. Palacios, apenas a los 4 minutos, empujó el balón luego de una asistencia de Arrasco para darle la ventaja al elenco auriazul. Las acciones en el arranque mostraron a un conjunto local encendido y aprovechando las desatenciones defensivas del cuadro visitante.

Y a los 20', Palacios le devolvió la gentileza a Arrasco que definió bien en el área para poner el segundo para aumentar la distancia en el resultado ante un Cienciano irreconocible. La efectividad de la escuadra cajamarquina parecía liquidar las aspiraciones del conjunto cusqueño en los primeros pasajes del encuentro.

El cuadro cusqueño no demoró en reaccionar y, rápidamente, Cabello a los 21' sacó un fuerte remate de derecha para poner el descuento y volver a meter al partido al elenco imperial. Este tanto resultó decisivo para cambiar la dinámica del compromiso y devolver la confianza al planteamiento visitante.

Remontada categórica y sentencia en el complemento

La respuesta de Cienciano no quedó ahí. El 'Papá' se acomodó mejor y empezó a mostrar otra cara. Así, a los 36' Sandoval de cabeza puso el empate, y Bandiera a los 40' concluyó una buena jugada colectiva para darle vuelta al marcador. Con esta ráfaga de goles, la escuadra imperial se fue al descanso con la ventaja a su favor.

Los dos equipos movieron el banco para el complemento, pero FC Cajamarca no encontró la reacción que buscaba. El conjunto imperial continuó encontrando espacios en defensa para seguir anotando. Las variantes tácticas dispuestas por el comando técnico cusqueño terminaron de inclinar la balanza en la segunda mitad.

Souza a los 75' nuevamente entró profundo en el área para poner el cuarto, y Garcés a los 84' definió bien de zurda para sentenciar el encuentro y cerrar la cuenta. Con este abultado marcador, la escuadra cusqueña selló una actuación memorable fuera de casa.

En ese sentido, Cienciano consiguió una victoria clave en la octava fecha del Torneo Clausura que fortalece de manera determinante el ánimo del plantel y le permite escalar posiciones en la tabla acumulada del fútbol peruano. Este contundente triunfo en condición de visitante no solo reafirma la capacidad de respuesta táctica y la jerarquía ofensiva de la escuadra imperial frente a situaciones adversas en la cancha.