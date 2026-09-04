RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Triunfo aplastante

Cienciano vs. FC Cajamarca: el 'Papá' remonta y firma un aplastante 5-2

Cienciano remontó y terminó goleando 5-2 a FC Cajamarca en condición de visitante, logrando su primer triunfo fuera de casa en el Torneo Clausura.

El 'Papá' remontó con un magnífico espectáculo
El 'Papá' remontó con un magnífico espectáculo .

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Por la octava del Torneo Clausura, Cienciano mostró su mejor juego y reacción al remontar y golear por 5-2 a FC Cajamarca para sumar su primer triunfo de visita en la segunda parte del año.

Golpe inicial cajamarquino y rápida reacción imperial

El partido no podría haber comenzado mejor para el conjunto cajamarquino. Palacios, apenas a los 4 minutos, empujó el balón luego de una asistencia de Arrasco para darle la ventaja al elenco auriazul. Las acciones en el arranque mostraron a un conjunto local encendido y aprovechando las desatenciones defensivas del cuadro visitante.

Y a los 20', Palacios le devolvió la gentileza a Arrasco que definió bien en el área para poner el segundo para aumentar la distancia en el resultado ante un Cienciano irreconocible. La efectividad de la escuadra cajamarquina parecía liquidar las aspiraciones del conjunto cusqueño en los primeros pasajes del encuentro.

El cuadro cusqueño no demoró en reaccionar y, rápidamente, Cabello a los 21' sacó un fuerte remate de derecha para poner el descuento y volver a meter al partido al elenco imperial. Este tanto resultó decisivo para cambiar la dinámica del compromiso y devolver la confianza al planteamiento visitante.

Ricardo Gareca se rinde ante jugador de Cienciano tras histórica campaña en Copa Sudamericana
Lee también

Ricardo Gareca se rinde ante jugador de Cienciano tras histórica campaña en Copa Sudamericana

Remontada categórica y sentencia en el complemento

La respuesta de Cienciano no quedó ahí. El 'Papá' se acomodó mejor y empezó a mostrar otra cara. Así, a los 36' Sandoval de cabeza puso el empate, y Bandiera a los 40' concluyó una buena jugada colectiva para darle vuelta al marcador. Con esta ráfaga de goles, la escuadra imperial se fue al descanso con la ventaja a su favor.

Los dos equipos movieron el banco para el complemento, pero FC Cajamarca no encontró la reacción que buscaba. El conjunto imperial continuó encontrando espacios en defensa para seguir anotando. Las variantes tácticas dispuestas por el comando técnico cusqueño terminaron de inclinar la balanza en la segunda mitad.

Souza a los 75' nuevamente entró profundo en el área para poner el cuarto, y Garcés a los 84' definió bien de zurda para sentenciar el encuentro y cerrar la cuenta. Con este abultado marcador, la escuadra cusqueña selló una actuación memorable fuera de casa.

Partido postergado: Atlético Grau vs. FBC Melgar no se jugará en la fecha prevista por el Torneo Clausura
Lee también

Partido postergado: Atlético Grau vs. FBC Melgar no se jugará en la fecha prevista por el Torneo Clausura

En ese sentido, Cienciano consiguió una victoria clave en la octava fecha del Torneo Clausura que fortalece de manera determinante el ánimo del plantel y le permite escalar posiciones en la tabla acumulada del fútbol peruano. Este contundente triunfo en condición de visitante no solo reafirma la capacidad de respuesta táctica y la jerarquía ofensiva de la escuadra imperial frente a situaciones adversas en la cancha.

Temas relacionados Cienciano FC Cajamarca fútbol peruano hoy Liga 1 Torneo Clausura

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA