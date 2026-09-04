Duplicado de DNI por internet: conoce AQUÍ cómo solicitar el documento

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) exhortó a los ciudadanos a cuidar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para identificarse el día de las Elecciones Regionales y Municipales (2026). No obstante, si pierdes o te roban el documento debes realizar el trámite de duplicado de DNI.

Proceso de pago y gestión digital para el duplicado del documento

RENIEC ofrece dicha gestión a través de su página web oficial. Hasta agosto del 2026, la entidad registra un total de 351.640 trámite de duplicado de DNI de mayores de edad vía web. A continuación, conoce cómo solicitar el duplicado de su documento de identidad desde la comodidad de tu hogar, sin acudir a una agencia.

Paso 1: Realizar el pago por el trámite

-Si cuenta con el DNI azul y desea migrar al DNI electrónico por primera vez a través del duplicado, debe pagar S/30 con el código de tributo 02121.

-Si desea realizar el trámite de duplicado de DNIe a DNIe vía web, debe pagar S/33 con el código 00522 por págalo.pe o Banco de la Nación y con el código 05221 por agentes BCP, Yape o en la misma página web de RENIEC con tarjeta de débito o crédito.

Paso 2: Iniciar el trámite

-Para realizar el trámite de DNI por primera vez, debe ingresar a este ENLACE.

-Para realizar el trámite de duplicado de DNIe a DNIe, debe ingresar a este ENLACE. Estas alternativas digitales facilitan el acceso a la renovación si necesidad de desplazamientos iniciales a las oficinas institucionales.

Validación biométrica, recojo presencial y vigencia del DNIe

Paso 3: Descargar la aplicación DNI BioFacial en el celular

-Si desea obtener el DNI electrónico por primera vez, debe seleccionar la opción "Emisión por primera vez del DNIe", validar su identidad mediante el sistema biométrico y tomar una nueva fotografía de su rostro, que cumplas con ciertos requisitos. Conoce en el siguiente ENLACE cuáles son. Si ya cuenta con el DNI electrónico y necesita un duplicado, debe seleccionar "Duplicado de DNIe" y validar su identidad de manera biométrica.

Paso 4: Finalizar el trámite en la web de RENIEC

-Ingresa nuevamente a la página de RENIEC, coloca tus datos personales y elige la sede donde recogerás el DNI. Recojo de DNI electrónico y vigencia. Esta etapa garantiza que el registro de la información personal del titular quede asentado correctamente en el sistema oficial del organismo.

La RENIEC señala que los ciudadanos podrán verificar el estado de trámite de su DNI a través de este ENLACE. Si figura al 100% podrán recogerlo en la agencia que escogió. Cabe resaltar que, el recojo de DNI para los ciudadanos mayores de edad es personal y presencial. Por último, RENIEC precisó que los electores que cambien su DNI azul a electrónico, obtendrán un documento con una vigencia de diez años.

En ese sentido, el duplicado de DNI mediante las plataformas digitales del RENIEC se consolida como un procedimiento y seguro que permite a los ciudadanos mantener su documentación actualizada para cumplir con sus deberes civiles y electorales.