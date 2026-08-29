Servicio normalizado en el Metropolitano: reabren la estación Ricardo Palma tras retirar enjambre de abejas

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el trabajo de los especialistas del MIDAGRI, se logró retirar de manera exitosa el enjambre de abejas ubicado en la estación Ricardo Palma del Metropolitano. Concluidas las labores y verificada la seguridad del lugar, se procedió con la apertura de la estación para la atención de los usuarios, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a través de sus canales oficiales.

Intervención especializada del MIDAGRI para la extracción segura

Ante la alerta generada en el punto de embarque, personal técnico del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) acudió a la estación para ejecutar el protocolo de rescate y reubicación de los insectos. La operación requirió el uso de indumentaria de protección y equipos específicos para aislar al enjambre sin causar daños a la especie ni generar situaciones de riesgo en la vía pública.

Las maniobras se desarrollaron de manera controlada para asegurar que el panal fuera retirado en su totalidad de las estructuras metálicas del recinto. La intervención priorizó en todo momento la preservación de las abejas, alineándose con las normativas de protección de fauna silvestre y control de plagas en zonas urbanas de alto tránsito.

Finalizada la extracción, los especialistas realizaron un barrido minucioso por los techos, andenes y zonas de embarque para certificar la ausencia de ejemplares dispersos. Esta verificación técnica permitió emitir el informe de seguridad correspondiente para autorizar el ingreso de personas al terminal.

🚍#ATUInforma | Tras el trabajo de los especialistas del MIDAGRI, se logró retirar de manera exitosa el enjambre de abejas ubicado en la estación Ricardo Palma. pic.twitter.com/cRXiKo5aHL — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 29, 2026

Reapertura del terminal del Metropolitano y restablecimiento del tránsito en la Vía Expresa

Una vez garantizadas las condiciones operativas en la infraestructura, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) procedió al desbloqueo de los accesos peatonales y la activación de los torniquetes. La medida permitió la pronta normalización del servicio para miles de usuarios que conectan diariamente con el distrito de Miraflores.

Las unidades de transporte volvieron a realizar sus paradas habituales en los andenes de la estación Ricardo Palma, descongestionando los puntos aledaños que habían recibido un mayor flujo de pasajeros durante la suspensión temporal. El personal de campo permaneció en la zona para orientar a los usuarios y agilizar el ingreso a los buses.

En ese sentido, el Metropolitano reanudó la atención regular en la estación Ricardo Palma, permitiendo que el flujo de usuarios en la Vía Expresa se normalizara en su totalidad tras superar la emergencia preventiva.

En ese sentido, el Metropolitano restableció el servicio de manera integral en la estación Ricardo Palma, permitiendo que miles de usuarios retomen sus trayectos habituales con total normalidad y seguridad a lo largo de la Vía Expresa.