Lima Norte: intervienen a 501 extranjeros durante operativos de Migraciones y Policía Nacional

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 500 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante un operativo de fiscalización y verificación migratoria realizado en puntos de Lima Norte. Esta acción estuvo a cargo de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP), con un despliegue conjunto destinado a revisar documentación y situación migratoria.

Control migratorio en Lima Norte

El operativo permitió verificar la situación migratoria de 501 ciudadanos extranjeros. Para las intervenciones participaron 140 efectivos de la Policía y 41 inspectores de Migraciones, quienes revisaron los documentos y la condición migratoria de las personas durante la jornada en Lima.

Los controles se desarrollaron en diversos sectores de Lima Norte, como parte de las acciones de fiscalización migratoria que realizan ambas instituciones. Migraciones señaló que las verificaciones permitieron determinar si los ciudadanos extranjeros cumplían con condiciones establecidas por la normativa para permanecer en el país.

Cuando los inspectores detectaron una situación migratoria irregular, los ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de la División de Extranjería de la PNP. El procedimiento permite continuar con las verificaciones correspondientes, de acuerdo con las competencias y reglas aplicables a cada caso.

🚨🇵🇪 #Lima | La PNP realizó un operativo en el cono norte para recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad ciudadana.



🔎 481 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos para la verificación correspondiente; más de 170 presentarían preliminarmente situación migratoria... pic.twitter.com/o8sEk7s9Ik — PNP Noticias (@PNP_Noticias) September 4, 2026

"Este operativo articulado con la Policía Nacional ha sido previamente planificado con el objetivo de poner orden en diversos distritos de la ciudad y fortalecer las acciones de control y fiscalización migratoria. Continuaremos trabajando de manera coordinada para contribuir con la seguridad nacional", señaló.

Cuando los inspectores detectaron una situación migratoria irregular, los ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de la División de Extranjería de la PNP. El procedimiento permite continuar con las verificaciones correspondientes, de acuerdo con las competencias y reglas aplicables a cada caso.

Operativo fue planificado

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, indicó que estas intervenciones responden a una planificación conjunta con la PNP. Destacó el trabajo coordinado para reforzar la presencia del Estado en diferentes sectores de la capital y fortalecer las acciones de control.

La intervención forma parte de las actividades de fiscalización y verificación migratoria que Migraciones desarrolla junto con la PNP. La institución señaló que continuará realizando operativos en zonas estratégicas y otras regiones, con atención al cumplimiento de la normativa migratoria y al orden interno.

🚨 ¡Más de 500 extranjeros intervenidos en operativo de verificación migratoria!



El #Mininter, a través de @MigracionesPe y la Policía Nacional del Perú (@PNP_Noticias), ejecutó un operativo de fiscalización y verificación migratoria en diversos puntos de la zona norte de Lima.... pic.twitter.com/Z9y5eBIdPc — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 4, 2026

El despliegue registrado en Lima Norte reunió personal policial e inspectores especializados para realizar controles de manera coordinada. La intervención permitió concentrar en un mismo operativo la revisión de identidad, documentos y condición migratoria de cientos de ciudadanos extranjeros.

La acción de Migraciones y la PNP se suma a los operativos de control migratorio ejecutados en distintas zonas del país. Las autoridades mantienen estas intervenciones para verificar el cumplimiento de las reglas migratorias y continuar con los procedimientos correspondientes.