Facultades Legislativas: Miguel Torres pide que decisión que tome el Congreso se dé "lo más pronto posible"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo ingresó a una fase de presión política directa. Este vierne, el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, exhortó a que la decisión final se adopte "lo más pronto posible", subrayando que el promedio histórico de atención a solicitudes similares es de unos 20 días, pero que la coyuntura actual demanda mayor celeridad.

Torres espera plazo breve para decidir

Torres explicó que el pedido del Ejecutivo, que contempla un plazo de 120 días y reúne disposiciones en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias, ya fue remitido a la Comisión de Constitución, la cual se encuentra en sesión permanente. Además, se ha solicitado opinión a más de ocho comisiones adicionales, lo que refleja la complejidad del proceso.

El titular del Parlamento insistió en que, pese a la carga legislativa que supone la discusión de la bicameralidad, el Congreso debe dar una respuesta rápida que proyecte disposición a acompañar la urgencia del Ejecutivo y no un obstáculo ajeno a la urgencia.

"Nosotros esperamos que la decisión final respecto a la delegación de facultades sea lo más pronto posible, esto para efectos de atender las necesidades más urgentes que tiene nuestra población", señaló.

Respecto de la delegación de facultades, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), informó que la solicitud está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y expresó la necesidad de que sea atendida a la brevedad, a fin de responder a las... pic.twitter.com/Rf8bszfseh — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 4, 2026

La presión política se explica por un contexto social crítico: el país enfrenta una ola de criminalidad que ha puesto en jaque a las autoridades locales y nacionales, además de los riesgos asociados al Fenómeno El Niño, que amenaza con desastres naturales en distintas regiones. En ese marco, Torres enfatizó que el Parlamento debe actuar con responsabilidad y rapidez, sin perder de vista la necesidad de un análisis técnico en las comisiones.

Keiko Fujimori pide celeridad

Es preciso recordar que un día antes, la presidenta Keiko Fujimori, desde San Martín, también había invocado al Congreso a acelerar el análisis del pedido, haciendo énfasis en la urgencia de fortalecer el sistema de inteligencia, catalogar organizaciones criminales como terroristas y articular a las Fuerzas Armadas con la Policía para enfrentar el crimen organizado.

Fujimori subrayó que el servicio de inteligencia "desde hace unos años no tiene capacidad operativa", lo que hace indispensable contar con facultades extraordinarias.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Desde la región San Martín, la presidenta Keiko Fujimori solicitó aprobar el pedido de facultades legislativas resaltando como finalidad la lucha contra la criminalidad organizada como prioridad.



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Ambos llamados —el de Torres desde el Legislativo y el de Fujimori desde el Ejecutivo— revelan una estrategia compartida: advertir que el tiempo es un factor crítico y que el Congreso debe actuar con rapidez. Mientras el presidente del Parlamento se concentra en el procedimiento y los plazos, la mandataria enfatiza el contenido y la urgencia de las medidas.

El desenlace dependerá de cómo la Comisión de Constitución y el pleno procesen las observaciones, pero la narrativa ya está instalada: la urgencia no admite demoras, y tanto el Ejecutivo como el Legislativo buscan mostrar disposición para responder a las demandas ciudadanas frente a la inseguridad y las emergencias.