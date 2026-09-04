Reniec ATENDERÁ este FIN DE SEMANA a nivel nacional para trámites de DNI: Conoce las sedes AQUÍ

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continuará con su campaña masiva de trámite y entrega del Documento Nacional de Identidad (DN) para este fin de semana, a poco menos de un mes de llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales 2026.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin informó que la medida regirá entre el sábado 5 y el domingo 6 de setiembre, con la finalidad de que la mayor cantidad de peruanos cuenten con su documento actualizado y vigente, el cual les permita realizar diversos trámites legales, bancarios, comerciales, entre otros.

¿Qué oficinas de extenderán su horario de atención?

Debido a la proximidad de la jornada electoral que definirá a las nuevas autoridades regionales y municipales del Perú para los próximos cuatro años, el organismo intensifica su campaña para los servicios de entrega, renovación, duplicado y obtención por primera vez del DNI.

Si deseas saber cuáles serán las sedes a nivel nacional que atenderá este fin de semana de septiembre, ingresa al siguiente enlace. Es importante señalar que, en los Centros MAC, los trámites de DNI se realizan previa cita, llamando al 1800 de Aló Plataforma MAC - Perú.

📢 ¡Este sábado 5 y domingo 6 de setiembre tenemos atención especial para trámites y recojo de DNI!



🔗 Revisa el listado de oficinas habilitadas y sus horarios aquí: https://t.co/6Eph0OEW2f



🪪 Aprovecha esta jornada y ten tu DNI listo para las Elecciones Regionales y... pic.twitter.com/ha6RymXl9G — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 4, 2026

Según el padrón electoral aprobado en junio último, para la jornada del 4 de octubre están habilitadas a votar 26 314 724 personas, de las cuales 26 314 648 podrán sufragar en las elecciones regionales y a ellos se sumarán los 76 ciudadanos extranjeros que participarán en las elecciones municipales.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad al momento de realizar todo tipo de trámite. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres, con la finalidad de que adquieras tu DNI electrónico 3.0, para que luego pueda ser recogido en las sedes más cercanas a ti.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, puedes ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias. Para quienes obtengan por primera vez su DNI electrónico, el costo de S/ 16.

De esta manera, el Reniec continúa con su campaña para que la mayor cantidad de peruanos puedan obtener su DNI electrónico, teniendo en cuenta las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.