Viuda de Paul Flores reacciona a condena de 35 años contra 'El Italiano' por asesinato de músico

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, se pronuncio luego de que el Poder Judicial condenara a 35 años de prisión a Pierre Panduro Verástegui , alias 'El Italiano', por el asesinato del cantante de Armonía 10. La familia anunció que continuará firme en su búsqueda de justicia.

Carolina Jaramillo habló tras la sentencia

Esta decisión judicial fue conocida este viernes 4 de septiembre, luego de que el criminal fuera condenado por su responsabilidad en los disparos contra el bus de Armonía 10, ataque ocurrido en marzo del año pasado y que terminó con la muerte de Paul Flores, conocido como 'El Ruso'.

Jaramillo utilizó sus redes sociales para referirse al fallo y manifestó su sentir tras conocer la condena. La viuda señaló que la resolución representa un avance para su familia, aunque también recordó las dificultades que afrontaron desde la muerte del cantante.

También indicó que su familia continuará participando en las siguientes etapas relacionadas con el caso y mantendrá su posición frente al proceso judicial. Además, señaló que seguirán alzando su voz por Paul Flores, quien falleció mientras se trasladaba para cumplir una presentación musical.

"Aunque hemos luchado solos como familia porque lastimosamente te dieron la espalda y te dejaron desamparado allí donde tú diste tu vida y tu arte, nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando por ti", indicó.

La sentencia contra 'El Italiano' corresponde a su participación directa en el ataque contra el vehículo de Armonía 10. El Poder Judicial estableció que Panduro fue quien realizó los disparos que alcanzaron a Paul Flores durante el trayecto del bus por San Juan de Lurigancho.

Otros cuatro implicados también fueron condenados

Además de los 35 años impuestos a Pierre Panduro, el tribunal dictó penas contra otros cuatro procesados por su participación en el asesinato de Paul Flores. Las condenas establecidas fueron de 15 y 16 años de prisión, de acuerdo con la información difundida sobre la resolución judicial.

Los implicados:

Jorge Roy Reyes Miranda

Edwin Jesús Acosta Jaramillo recibieron 15 años de prisión.

Mientras tanto:

Mariano Altamirano Ramos

Ángelo Piero Velásquez Moreno fueron condenados a 16 años de carcel.

La investigación estableció distintos niveles de participación entre los procesados. Pierre Panduro fue señalado como responsable de efectuar los disparos contra el vehículo, mientras que los demás implicados fueron vinculados con los desplazamientos y vehículos utilizados durante el ataque ocurrido en marzo del 2025.