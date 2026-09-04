Corte de AGUA en Lima el 5 de septiembre: estos distritos se quedarán sin servicio el sábado

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal programó un nuevo corte del servicio de agua potable para este sábado 5 de septiembre. Conoce qué distritos y zonas de Lima serán afectados, además de los horarios previstos para la interrupción temporal y la reposición del suministro.

¿Por qué será el corte de agua en Lima, según Sedapal?

El sábado, varios vecinos de la capital se verán afectados con la suspensión temporal del servicio de agua potable debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará Sedapal. De acuerdo al comunicado de la empresa, la medida tiene como objetivo poder optimizar la infraestructura de distribución del recurso hídrico distribuida en distintos puntos de la capital.

Por ello, ante el anuncio, Sedapal aconseja a sus usuarios tomar medidas previsionales desde ya como el almacenamiento del agua en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas el 5 de septiembre.

Corte de agua: distritos afectados el 5 de septiembre

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el sábado 5 de septiembre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Juan Gonzáles Berrospi, A. H. Ex Trabajadores Vitarte, A. H. Cerro Candela B.

En La Molina

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en asoc. Vivienda Ventracom Super Manzana U1 y U2, urb. La Capilla, urb. El Valle de La Molina, asoc. El Cascajal.

Recomendaciones ante el corte de agua

Recuerda que el cronograma de Sedapal puede variar dependiendo del tipo de intervención que realizarán, por lo que la lista podría contar con más distritos o el horario podrá variar. En ese sentido, revisa la programación en sus canales oficiales o comunícate al Aquafono (01) 317-8000, una línea telefónica habilitada para que puedas consultar las dudas que tengas sobre las incidencias en tu suministro.

También puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones ante el anuncio del corte de agua programado para el 5 de septiembre:

Almacenamiento del agua en depósitos como baldes o bidones desinfectados y con tapas.

Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica. Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

En caso tengas previsto hacer uso del agua potable el sábado 5 de septiembre, sería ideal identificar si tu hogar se verá afectado con el corte del servicio programado por Sedapal. La empresa compartió el cronograma donde detalla qué distritos de Lima se verán afectados con la medida temporal.