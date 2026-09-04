Papa León XIV a Perú: Videnita de Pucallpa será sede de la misa del santo padre en noviembre

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 4 de septiembre, quedó confirmado que la misa del papa León XIV que ofrecerá en Pucallpa será en la Videnita, tras la aprobación que le dio la Federación Peruana de Fútbol (FPF) al Gobierno Regional de Ucayali.

De acuerdo con el Oficio N.º 377-FPF-2026, de fecha 2 de setiembre, y dirigido al gobernador regional, Manuel Gambini Rupay, la instalaciones de la sede cumplen con los estándares para recibir a más de 40 000 fieles y las comitivas nacionales e internacionales. Cabe precisar que, el acto litúrgico se realizaría el domingo 15 de noviembre.

Crece la expectativa por la llegada del sumo pontífice a la selva peruana

Tal como ocurrió en las visitas de Juan Pablo II y Francisco a Iquitos y Puerto Maldonado, respectivamente, la selva peruana será nuevamente epicentro de la llegada de un santo padre. La ciudad de Pucallpa espera por lo menos recibir a más de 100 000 personas por la llegada de Robert Prevost.

Desde del Gobierno Regional de Ucayali han tomado nota del importante acontecimiento, teniendo en cuenta los atractivos turísticos que poseen y que seguramente serán aprovechados por los visitantes del Perú y de diferentes partes del mundo para ser apreciados.

En entrevista con Exitosa el pasado 27 de agosto, el gobernador regional indicó que las municipalidades de la región ya asumieron sus responsabilidades relacionadas con las vías que formarán parte del recorrido del sumo pontífice.

Con referente a los trabajos de acondicionamientos, la autoridad regional indicó que comenzarán en los próximos días; asimismo, garantizó que culminarán antes de la llegada de León XIV, la cual está prevista para el 11 de noviembre próximo.

Misa en Lima será el lunes 16 de noviembre

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció este lunes 24 de agosto, que la misa que ofrecerá en Lima el papa León XIV será el 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco.

Tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, el esperado encuentro volverá a desarrollarse en el campo de la Fuerza Aérea del Perú, donde se espera que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

El anuncio de la llegada de León XIV al Perú viene generando una enorme expectativa en el norte del Perú, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Del mismo modo, la santa misa que ofrecerá en Lambayeque será en Pimentel.

Todas estas actividades se enmarcan en la Resolución Suprema N.º 132-2026-RE que declaró de interés nacional la visita del León XIV a nuestro país.