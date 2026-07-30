Ministro Vinelli señala que el gobierno de Keiko Fujimori planea un "shock de infraestructura" para mejorar carreteras y ejecutar obras

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno de Keiko Fujimori evalúa impulsar un "shock de infraestructura" para mejorar carreteras y acelerar la ejecución de obras en el país. Preciso que dicho plan se ejecutaría durante los 5 años de gestión.

Gobierno evalúa impulsar un "shock de infraestructura"

El titular de MIDAGRI sostuvo que se tiene "un paquete completo para resolver diversos problemas", el cual atraviesa, según él por lo que manifestó Keiko Fujimori en su discurso posteriormente a jurar como presidenta del Perú en el que señaló se tienen que mejorar carreteras tanto vías nacionales como las de penetración.

Al respecto, destacó que aquellas vías son las que ayudan al pequeño productor a sacar sus productos. Acotó que "se tienen que tener los trenes" para que "sea un medio de salida" y "en algunos casos los aeropuertos" porque también "sacamos algunos productos vía aérea".

"Hay un shock de infraestructura, no me corresponde a mí como sector, le corresponde a Transportes, pero está dentro de la planificación para los próximos cinco años. De tal manera que tenga el corredor logístico económico, tenga la asistencia técnica y el financiamiento correspondiente", puntualizó.

Las facultades lesgislativas solicitadas por el gobierno de Keiko Fujimori

En consiguiente, se le consultó al funcionario Vinelli acerca de las facultades legislativas que ha solicitado el goberno de Keiko Fujimori. Al respecto, sostuvo que en el primer Consejo de Ministros, llevado a cabo el último miércoles, "se presentó una propuesta" que ha sido distribuida a todos los ministros.

Bajo esa premisa, el integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta enfatizó que "vamos a tener un siguiente Consejo el día domingo" en "donde se va a aprobar la versión final o definitiva" de dicho documento en el que se establecerá dicha solicitud.

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