Julio César Bazán sobre el aumento del sueldo mínimo anunciado por Fujimori: "Sigue siendo insatisfactorio"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Julio César Bazán, se pronunció sobre el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de elevar la remuneración mínima vital a S/ 1,300.

El dirigente sindical consideró que el incremento resulta insuficiente para cubrir el costo de vida y requerimientos básicos de los trabajadores peruanos.

Monto no cubre demandas

Julio Bazán reconoció que recibió con sorpresa la propuesta de incrementar el sueldo mínimo. Sin embargo, señaló que el importe sigue siendo limitado para las necesidades y que aún no existe un plazo definido para concretarla.

"Ha sido una sorpresa pero, lastimosamente, aún no tiene fecha y no sabemos si se hará realidad. Hemos tenido otras ocasiones que ha sucedido lo mismo y luego la espera se vuelve una cuestión muy larga. Sin embargo, el monto anunciado evidentemente sigue siendo insatisfactorio, no alcanza a la canasta familiar que nosotros esperamos", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Julio César Bazán, se pronunció sobre el anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de elevar la remuneración mínima vital a S/ 1,300. El dirigente sindical consideró que el... pic.twitter.com/vCJ4rgv8hq — Exitosa Noticias (@exitosape) July 30, 2026

Más allá del salario

Asimismo, indicó que que también se debe velar por mejorar los derechos elementales de los trabajadores peruanos, y que un alto porcentaje de emprendedores e impulsores de su propia actividad laboral estén desamparados.

"Esperamos que se pueda tratar diversos temas del mundo del trabajo, no solamente es por la remuneración, Si no, también, por el ejercicio pleno de los derechos fundamentales que es hoy por hoy un problema en las distinas cadenas. Nos preocupa mucho que cerca del 80% generen su propio puesto de trabajo y están muy olvidados", refirió.

Propuesta del sueldo mínimo de Fujimori

En su primer mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori propuso aumentar el ingreso mínimo durante su gestión a S/ 1,300. Además, anunció un bono compensatorio de entrega única dirigido a las micro y pequeñas empresas.

La medida busca apoyar a estos negocios en la incorporación de trabajadores a la formalidad y permitirles afrontar el incremento de los costos laborales, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad empresarial y promover la generación de más empleos formales.

El sueldo mínimo en el Perú ha registrado incrementos progresivos en los últimos años. En 2016 se ubicaba en S/ 850; en 2018 aumentó a S/ 930; en 2022 alcanzó los S/ 1,130; y recientemente el Gobierno proyecta elevarlo hasta S/ 1,300.

En diálogo con Exitosa, Julio César Bazán, presidente de la Central Unitadora de Trabajadores (CUT) afirmó que propuesta gubernamental por parte de Keiko Fujimori para incrementar el sueldo mínimo hasta S/ 1,300, es insuficiente para cubrir el costo de vida y necesidades primarias de los trabajadores peruanos.