Valicha: ¿Quién fue la musa cusqueña que inspiró uno de los huaynos más emblemáticos del Perú?

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nombre de Valicha suena en fiestas, desfiles y escenarios de todo el país, pero pocos conocen la vida de Valeriana Huillca Condori, la musa cusqueña que inspiró el famoso huayno y que, lejos de los reflectores, continuó trabajando como campesina en su pueblo natal.

Valeriana, la joven que inspiró "Valicha"

Valeriana Huillca Condori nació en Acopía, distrito ubicado en la provincia cusqueña de Acomayo. Desde muy joven destacó por su belleza y, según cuentan los antiguos pobladores, tenía varios admiradores que buscaban conquistarla.

Uno de ellos fue Miguel Ángel Hurtado Delgado, joven perteneciente a una familia de hacendados que llegaba a Acopía durante sus temporadas de descanso.

Él quedó cautivado por Valeriana, una muchacha campesina y quechuahablante con quien habría vivido un romance juvenil marcado por las diferencias sociales.

"El día que me compusieron 'Valicha' tenía 16 años. Cantaron el huayno por primera vez compuesto por el señor Miguel Ángel Hurtado, era el director del conjunto musical", recordó Valeriana durante una entrevista.

Hurtado viajó posteriormente a Lima para continuar sus estudios. Al regresar a su localidad, se enteró de que la joven se había marchado a la ciudad del Cusco, donde trabajó sirviendo comida en distintas picanterías.

Algunas versiones aseguran que ella huyó con otro joven; mientras que otras señalan que sus parientes la mandaron lejos para impedir que continuara su relación con Miguel Ángel.

El origen de "Valicha"

Antes de que "Valicha" alcanzara popularidad, Miguel Ángel Hurtado había creado "Tusuy", una composición en castellano dedicada a la mujer andina y a los paisajes de Acopía. Años después, la misma melodía fue acompañada por versos en quechua relacionados con Valeriana.

Aunque actualmente el huayno es interpretado como una celebración de la belleza cusqueña, algunas traducciones de su letra original muestran expresiones de reproche y burla hacia la joven.

Los versos hablaban de su partida al Cusco, de su trabajo en las picanterías y de su capacidad para conquistar los corazones de los hombres.

De esta manera, el apelativo "Valicha", diminutivo de Valeriana, no habría surgido solamente como un halago romántico. También reflejaba el desencanto del compositor y las ideas machistas que existían en aquella época.

La canción llegó a convertirse en una de las expresiones musicales más representativas del Cusco. La melodía de "Tusuy" fue registrada en 1947, mientras que "Valicha" quedó inscrita en 1958.

Valeriana, símbolo de Acopía

Después de su paso por la ciudad del Cusco, Valeriana regresó a Acopía. Allí se casó con Gregorio Ttito Huayta, con quien tuvo ocho hijos. Sin embargo, su vida familiar estuvo marcada por una profunda tragedia: siete de sus hijos fallecieron y solamente uno de ellos la sobrevivió.

Pese a que su nombre era conocido gracias al huayno, Valeriana continuó llevando una vida sencilla y trabajando como campesina. Con el paso de los años recibió diversos reconocimientos y fue proclamada símbolo de la mujer campesina.

Durante los años 2000, la Municipalidad Distrital de Acopía la nombró regidora vitalicia y le otorgó una pensión que recibió hasta el final de sus días.

Desde esa posición también colaboró con las gestiones de su comunidad, pues su presencia ayudaba a que las delegaciones de Acopía fueran escuchadas por las autoridades.

¿Valicha murió a los 103 años?

Valeriana Huillca falleció en mayo de 2014 en su natal Acopía. Sobre su edad exacta existen distintas versiones periodísticas: algunas publicaciones señalaron que murió a los 101 o 102 años, mientras que otras informaron que tenía 103.

Por ello, lo que puede afirmarse con mayor seguridad es que la recordada musa cusqueña superaba los 100 años cuando falleció. Sus restos fueron sepultados en el cementerio general de Acopía.

Como homenaje a su legado, se levantó un monumento en la plaza principal de la localidad, donde su imagen permanece ligada a la historia del pueblo y al huayno que inmortalizó su nombre.

Valeriana Huillca Condori inspiró a Miguel Ángel Hurtado para crear "Valicha". Años después, regresó a Acopía, formó una familia y se convirtió en símbolo cultural de su comunidad.