Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE brinda recomendaciones para detectar noticias falsas durante la campaña electoral

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cercanía de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 ha puesto nuevamente sobre la mesa un problema que crece con fuerza en redes sociales: la desinformación.

Ante este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos para reconocer noticias falsas y evitar convertirse en difusores involuntarios de contenido engañoso.

Recomendaciones para identificar contenido engañoso

para identificar noticias falsas:

Cuidado con los contenidos que apelan a tus emociones. Piensa antes de reaccionar frente a este tipo de mensajes. No todo se reduce a dos opciones. Cuestiona posturas extremas y ábrete a conocer más opiniones. Desconfía se hay varias versiones contradictorias. Revisa fuentes oficiales y verificadas. un contenido confirma lo que ya crees, duda. Que una información coincida con tus creencias no la hace verdadera, verifícala. Revisa bien la información. Una imagen o frase fuera de contexto puede engañarte. No creas en los contenidos con lenguaje agresivo. Denuncia discursos de odio y amenazas.

La difusión de noticias falsas no solo perjudica a los candidatos involucrados, sino que también puede debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales. Información errónea sobre horarios de votación, locales electorales, requisitos para sufragar o supuestos fraudes puede generar incertidumbre y desincentivar la participación ciudadana.

🚫 La desinformación puede propagarse rápidamente cuando compartimos información sin verificar.



✅ Conoce 6 recomendaciones para identificar contenidos falsos o engañosos. Durante los procesos electorales, verificar la información contribuye a una ciudadanía mejor informada. pic.twitter.com/VsrAjQthSL — ONPE (@ONPE_oficial) July 29, 2026

¿Cómo consultar si fuiste elegido miembro de mesa?

La selección de miembros de mesa se realizó el 24 de julio mediante sorteos públicos organizados en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), responsables de desarrollar los comicios en todo el país.

En total, fueron elegidos 817 000 ciudadanos, quienes asumirán el rol de titulares o suplentes para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

🗳️ ¡Ya puedes consultar si fuiste sorteado como miembro de mesa para las #ERM2026!



🔎 Ingresa a 👉 https://t.co/o4LJcSO05D



Recuerda:

📌 Esta es una lista preliminar de ciudadanos sorteados, que está sujeta a tachas. pic.twitter.com/4jydBXN6F1 — ONPE (@ONPE_oficial) July 25, 2026

La ONPE recordó que el incremento del número de suplentes responde a la Ley N.° 32231 y busca asegurar la instalación puntual de todas las mesas de votación, evitando retrasos el día de las elecciones.

Asimismo, precisó que quienes fueron miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 quedaron excluidos automáticamente del nuevo sorteo y no volverán a desempeñar esta responsabilidad. A continuación, los pasos para consultar si eres miembro de mesa.

Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Escribe el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Haz clic en "Consultar" y revisa si fuiste designado como miembro de mesa titular o suplente.

En un contexto electoral donde la información circula a gran velocidad, la capacidad de distinguir entre hechos verificables y contenidos manipulados se convierte en una herramienta fundamental para proteger la democracia.

Las recomendaciones de la ONPE apuntan a que cada ciudadano asuma un rol activo en la verificación de la información, evitando compartir rumores y priorizando siempre las fuentes oficiales. Un voto informado comienza, hoy más que nunca, con una ciudadanía crítica y alerta frente a la desinformación.