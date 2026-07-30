Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 30 de julio?

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Identificar a tiempo cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en Perú te permitirá cuidar tu poder adquisitivo, precisamente en la jornada de este jueves 30 de julio.

Dólar hoy en Perú: ¿Por qué varía el precio de la moneda?

El precio del dólar es uno de los indicadores más seguidos en Perú y que mantienen a la expectativa a los inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general, precisamente en estos días en que el país vive un nuevo panorama político tras la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República y el nuevo Congreso Bicameral.

Además, como se sabe, la variación de la divisa estadounidense impacta desde el costo de productos importados hasta las cuotas de créditos, los viajes al extranjero y las decisiones de inversión de empresas y familias. Por ello, si estás pensando en realizar alguna operación financiera con esa moneda extranjera en el país debes revisar primero cuál es su comportamiento y valor actual en el mercado cambiario peruano.

Sin embargo, antes de realizar alguna transacción u operación con dólares, recuerda que su valor puede variar conforme pasan las horas debido a ciertos factores como:

La ley de oferta y demanda.

Factores económicos como la inflación, la inestabilidad política local.

como la inflación, la inestabilidad política local. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities.

Tipo de cambio dólar paralelo: Así cotiza este 30 de julio

Expertos en temas económicos recomiendan a las personas y empresas mantenerse informadas sobre la evolución del tipo de cambio y evaluar cuidadosamente sus finanzas cuando manejan ingresos, ahorros o deudas en moneda extranjera.

Por ello, también es ideal conocer cuál es el precio y el tipo de cambio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña' o de la calle. Ten en cuenta que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización del dólar paralelo en la mañana de este jueves 30 de julio es la siguiente:

Cotización dólar paralelo hoy, 30 de julio, en Perú.

Recuerda que, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del dólar en el país cerró el viernes 24 de julio en 3,4040, (con una apertura de 3,4095), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4054 , con un máximo de 3,4110 y un mínimo de 3,4010.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

En Perú, puedes consultar el precio del dólar en fuentes oficiales y entidades financieras que actualizan el tipo de cambio de forma periódica. Entre ellas:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si estás pensando en realizar alguna operación con el dólar, lo ideal es conocer primero cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio de esa divisa en el mercado cambiario peruano en la apertura de la jornada de este jueves 30 de julio.