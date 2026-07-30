Julio Corcuera cuestiona propuestas de Keiko Fujimori sobre medidas contra la extorsión: "No ha dicho nada de los transportistas asesinados"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un diálogo con Exitosa, Julio Corcuera, exviceministro del Interior, manifestó su disconformidad con el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana y señaló que dejó de lado una de las crisis más graves que afronta el país: las extorsiones y los asesinatos por encargo que afectan al sector transporte.

Falta mayor control

Corcuera recalcó que para combatir la extorsión es necesario atacar la raíz del problema mediante una mayor supervisión de la distribución de las herramientas y plataformas utilizadas por los criminales para sembrar el terror entre la ciudadanía. Sin embargo, advirtió que este aspecto no fue abordado en el mensaje de la presidenta.

"Yo veo con un interés especial un tema que me parece urgente. Y si estamos hablando de desarticular la extorsión, es controlar el mercado de chips, que es el que usa el extorsionador, el mercado de yapes, plines y cuentas que utilizan para recibir el cupo extorsibo. Eso, ni en el discurso ni en otra parte ha dicho nada. Porque estos son elementos que se usan para la extorsión", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, cuestionó el mensaje presidencial de Keiko Fujimori sobre seguridad ciudadana y advirtió que se omitió una de las principales problemáticas que enfrenta el país: la extorsión y el... pic.twitter.com/QQxsdpK82I — Exitosa Noticias (@exitosape) July 30, 2026

Víctimas del sicariato

Por otro lado, se enfocó en uno de los sectores que más ha sido afectado con las numerosas extorsiones en los últimos años, los transportistas y comerciantes. Quienes vienen siendo amenazados, e incluso asesinados por exigirles dinero a cambio de su integridad.

"El tema para acabar con el mercado del sicariato, la extorsión viene con gente que mata a transportistas, a bodegueros, a comerciantes para que len una determina cantidad de dinero. En el discurso no se ha dicho nada de los transportistas, de choferes y cobradores que han sido asesinados, todas las semanas y todos los días. La muerte de alguien ya no es noticia", sostuvo.

Las propuestas de Fujimori contra la delincuencia

En su primer mensaje a la Nación, la presidenta señaló, en principio, que las Fuerzas Armadas asumirán de manera temporal el control del orden interno y el liderazgo de las operaciones de seguridad durante los estados de emergencia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Sumado a ello, la persecución frontal de estructuras financieras de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. Sancionando de manera drástica y sin protección gubernamental para aquellos efectivos de la PNP vinculados con el delito.

En una entrevista exclusiva para Exitosa, el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, señaló que uno de los puntos omitidos en el primer discurso de Keiko Fujimori como presidenta, respecto a la seguridad ciudadana, fue sobre uno los sectores más afectados de los actos extorsivos, los transportistas.