Corte de luz en Lima y Callao el 30 y 31 de julio: Horarios y lista de distritos afectados

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz programado para el 30 y 31 de julio. Descubre qué distritos de Lima y Callao se verán afectados y los horarios en que se ejecutará la interrupción temporal del servicio eléctrico, según Pluz Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao: Cronograma

Pluz Perú anuncia nuevo corte programado del servicio eléctrico en distintos distritos de Lima y el Callao debido a trabajos de mantenimiento y mejora de la red de distribución. La empresa recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante las horas de suspensión.

Recuerda que el corte de luz tendrá una duración variable dependiendo del distrito y del tipo de intervención que se realice en los dos días anunciados en su página oficial.

Corte de luz el 30 de julio: Distritos y horarios afectados

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para este jueves 30 y viernes 31 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados hoy:

Áreas afectadas en el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. 2 de Mayo cdras. 8, 9, Av. Argentina Mz. A, Av. Guardia Chalaca cdras. 2, 7, Jr. Antonio Miroquesada cdra. 2, Jr. Lazareto cdras. 2, 9, Jr. Manco Cápac cdras. 7, 8, 9, pasaje San Pedro cdra. 8.

Sin luz en San Miguel

De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, la interrupción del servicio eléctrico también afectará diversos sectores del distrito de San Miguel:

Zonas afectadas por corte de luz en San Miguel.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en A.H. Integración San José sector José Olaya I Mz. A, A1, B, B1, C, D, D1, E, E2, F, G, H, I, J, M, N, O, P, P Prima, A.H. Simón Bolívar Mz. A, B, C, D, E, F, G, H.

En San Martín de Porres, Independencia y Ventanilla

Sectores sin electricidad el jueves 30 de julio.

Zonas sin luz el viernes 31 de julio

Pluz Perú también precisó que habrá otro corte de luz el viernes 31 de julio, llegando a afectar diversas zonas de la capital que te revelamos a continuación con detalles del horario en que se ejecutará la medida:

En San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Callao

Zonas sin luz el viernes 31 de julio.

En Lima Cercado

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Jr. Áncash cdra. 12, Jr. Camaná cdras. 2, 7, 8, Jr. Cailloma cdras. 5, 6, Av. Nicolás de Piérola cdra. 7, Jr. Ocoña cdras. 1, 2, Jr. Moquegua cdras. 2, 3, Jr. Puno cdra. 4, Jr. Huanta cdra. 10, Av. Emancipación cdra. 3.

En SMP y Carabayllo

Horarios del corte de luz el 31 de julio.

En Bellavista

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Asoc. Viv. Israel Mzs. C, P, Ñ, Agrup. Fam. Las Casuarinas de Jicamarca Mzs. A, B, C, D, D Prima, D1, E, E Prima, E1, F, G, G1, H, I, J, K, L, Agrup. Vec. Nueva Mayoría Mzs. G, K, L, M, N, O, P.

De esa manera, Pluz Energía pone a disposición de los usuarios un cronograma actualizado donde se detallan los distritos, sectores, fechas y horarios del corte programado para el 30 y 31 de julio.