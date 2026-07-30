¿Nico Williams sigue los pasos de Said Palao? Jugador fue ampayado en un yate rodeado de varias mujeres

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Nico Williams volvió a convertirse en protagonista, pero esta vez lejos de las canchas. El jugador español fue ampayado en un yate rodeado de varias mujeres, una escena que generó comparaciones con Said Palao y Mario Irivarren, quienes meses atrás fueron captados en una situación similar.

Nico Williams en un yate rodeado de mujeres

Nico Williams atraviesa uno de los momentos más comentados de su carrera. Luego de celebrar la conquista del Mundial 2026 con la selección española, el extremo del Athletic Club decidió tomarse unos días de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos de su equipo.

Sin embargo, sus vacaciones no pasaron precisamente desapercibidas. El programa español De lunes a viernes difundió imágenes del futbolista disfrutando de una jornada en un yate junto a varios amigos y algunas jóvenes.

En las escenas, Nico aparece relajado y compartiendo con el grupo, aunque las fotografías no demuestran por sí solas alguna conducta sentimental o compromiso con otra persona.

Nico Williams y Ainhi García terminaron

El detalle que encendió aún más los comentarios fue la ausencia de Ainhi García, quien habría terminado recientemente su relación con el jugador después de aproximadamente dos años juntos.

Según la información difundida por el periodista Javi Hoyos, la separación se produjo en buenos términos y no estuvo relacionada con terceras personas. "Han terminado bien", señaló el comunicador al referirse a la expareja.

La ruptura sorprendió a los seguidores de Nico Williams y Ainhi García, pues durante el Mundial ella había mostrado públicamente su apoyo al deportista. Incluso le dedicó un mensaje por su cumpleaños, publicación que posteriormente desapareció de su perfil.

Además, usuarios de redes sociales advirtieron que Ainhi dejó de seguir al futbolista coincidiendo con la difusión de las imágenes. Este movimiento aumentó las especulaciones, aunque ninguno de los dos ha ofrecido hasta el momento una declaración pública detallada sobre el final de su historia sentimental.

La relación había comenzado a mediados de 2024 y se mantuvo con bastante discreción. Ainhi, ingeniera especializada en Inteligencia Artificial y docente, prefirió permanecer alejada de la exposición mediática mientras el jugador continuaba consolidando su carrera profesional.

Ampay que recordó a Said Palao

En Perú, las imágenes de Nico Williams despertaron comparaciones con el recordado ampay de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi. En marzo de 2026, los integrantes de la farándula peruana fueron grabados durante una fiesta en un yate en Argentina, acompañados por varias mujeres en bikini.

El informe de Magaly TV: La Firme mostró a los chicos reality bailando, brindando y compartiendo con las jóvenes. Said se encontraba casado con Alejandra Baigorria, mientras que Mario mantenía una relación con Onelia Molina.

A diferencia de aquel episodio peruano, las fuentes cercanas a Nico Williams aseguran que el jugador ya habría terminado con Ainhi antes de sus vacaciones y que no existieron terceras personas en la separación.

Así, Nico Williams fue ampayado en un yate rodeado de varias mujeres después de finalizar su relación con Ainhi García, pero hasta ahora no existe evidencia de una infidelidad. Aunque las imágenes recordaron a Said Palao y Mario Irivarren, el entorno de Nico Williams asegura que la ruptura fue amistosa.