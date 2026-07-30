Corte de AGUA en Lima el 30 y 31 de julio: Estos distritos se verán afectados, según Sedapal

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua sorprenderá a los vecinos de Lima el 30 y 31 de julio. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio, de acuerdo al último reporte de Sedapal compartido en sus redes oficiales.

Corte de agua en Lima: Motivo y cronograma con horarios

Si tenías pensado hacer uso de agua potable este jueves 30 o el viernes 31 de julio, lo ideal es conocer primero si tu distrito está dentro de la lista de los que se verán afectados con el corte del recurso hídrico programado por Sedapal. La empresa estatal precisó que la interrupción del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo que busca seguir optimizando el suministro.

Asimismo, las labores técnicas a ejecutar en esos dos días tienen la finalidad de mejorar la infraestructura y evitar averías futuras. En ese marco, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios para aminorar el impacto del corte programado.

¿En qué distritos será el corte de agua el 30 de julio?

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas este jueves 30 de julio:

Áreas afectadas en Villa María del Triunfo

Desde las 12:50 a.m. hasta las 9:00 a.m. en P.J. San Francisco. Cuadrante: Av. Paseo de Atahualpa, Jr. Apurímac, Av. Rosa Merino, Av. Los Heraldos Negros.

En Ate

Desde las 6:40 a.m. hasta las 2:40 p.m. en Asoc. de Prop. Vivienda Díaz Malache, Asoc. Cruz de Huanchihuaylas, Asoc. La Dignidad de Huachihuaylas, Asoc. Huachihuaylas, Urb. El Éxito.

Sin agua en Puente Piedra:

De acuerdo al reporte de Sedapal, revelado hasta el cierre de esta nota de Exitosa, los siguientes sectores de Puente Piedra se verán afectados con el corte de agua programado para este jueves:

Corte de agua: zonas afectadas en Puente Piedra.

En Pachacámac

Desde las 6:19 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Virgen de Chapi - Manchay. Cuadrante: Av. Manchay, Av. Malásquez, Av. Unión, Av. Santa Rosa.

En Independencia

Desde las 6:51 a.m. hasta las 12 m. en A.H. Sarita Colonia, A.H. Condorcanqui, P.J. José Olaya.

Zonas afectadas por corte de agua el 31 de julio

Asimismo, Sedapal precisa qué zonas no contarán con el servicio de agua potable en determinadas horas el viernes 31 de julio. Toma nota y tus precauciones dede ya:

En San Antonio de Huarochirí

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08-ECNC.

En Ate

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Ceres. Cuadrante: Asociación Los Ángeles sector F, Asociación Los Ángeles sector G.

De esa manera, Sedapal informó que habrá nuevo corte de agua en distintos distritos de Lima debido a trabajos de mantenimiento y mejora de la red de distribución el 30 y 31 de julio. No olvides revisar a tiempo qué zonas se verán afectadas temporalmente con la medida.