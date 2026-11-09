Colegios podrán expulsar a estudiantes por faltas graves: conoce las nuevas reglas del Minedu

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó nuevas reglas de disciplina escolar que establecen sanciones para estudiantes de colegios públicos y privados. Las disposiciones contemplan suspensiones de hasta 3 días, matrícula condicional y expulsión, depende de la gravedad de las faltas cometidas.

Suspensiones y expulsiones por faltas escolares

De acuerdo con los nuevos lineamientos, los colegios podrán aplicar una suspensión de hasta tres días hábiles cuando un escolar acumule 3 faltas leves en un bimestre o cometa una infracción grave o muy grave. Esta medida forma parte del régimen disciplinario aprobado por el sector Educación.

Entre las conductas consideradas como faltas graves están las agresiones físicas y psicológicas, las amenazas, la humillación a sus compañeros y los daños a la propiedad escolar. Asimismo, se contempla el uso de celulares, tablets, audífonos y relojes inteligentes sin autorización para actividades ajenas a las académicas.

📚 ¡Orden, respeto, disciplina y autoridad en las aulas! No se tolerará daño a la propiedad escolar, uso indebido de teléfonos móviles, discursos de odio de carácter racista, xenófobo, homófobo o basados en cualquier otro motivo discriminatorio, y más. https://t.co/DotlqoYsAV — Ministerio de Educación (@MineduPeru) November 9, 2026

Por otro lado, las faltas muy graves van en situaciones como discriminación, discursos de odio, acoso sexual, bullying, ciberbullying, extorsión y destrucción intencional de la infraestructura educativa. Dichas conductas recibirán sanciones más severas.

La matricula condicional también se encuentra entre las medidas disciplinarias. Estas se aplicarán por reincidencia en faltas leves, dos suspensiones durante el año escolar, falta de compromiso familiar o una calificación desaprobatoria en conducta.

Restricciones y condiciones para expulsar a estudiantes

Uno de los cambios más importantes establece que un escolar podrá ser expulsado del colegio por acumular tres suspensiones durante el año escolar, cometer una falta muy grave que amerite esa medida o mantener conductas reiteradas que impidan su permanencia en la institución.

Asimismo, los colegios también deberán comunicar la decisión a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para garantizar una alternativa correspondiente. Además, los padres podrán solicitar la reconsideración de la expulsión dentro de los tres días hábiles tras su comunicación.

Las nuevas disposiciones también incluyen reglas sobre la presentación personal. En los colegios públicos se restringe el uso de maquillaje, piercings, aretes, anillos, cadenas, pulseras, tatuajes y cabello pintado durante la jornada escolar. Asimismo, se establecen disposiciones sobre el largo de las faldas. En los privados, estas reglas deberán figurar en sus reglamentos internos.

Ante ello, los colegios públicos y privados deberán adecuar sus reglamentos internos a los nuevos lineamientos. Por eso, tendrán un plazo máximo de 15 días calendario desde la entrada en vigencia del decreto, mientras que para el próximo año dispondrán de hasta 60 días calendario. Así, el Minedu establece las nuevas reglas escolares con sanciones que van desde suspensión, matrícula condicional y expulsión.