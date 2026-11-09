Papa León XIV: presentan y bendicen el avión que trasladará al sumo pontífice en el país

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de inicio de la visita del papa León XIV al Perú, LATAM Airlines Perú presentó la aeronave que trasladará al sumo pontífice y a su comitiva dentro del país. La ceremonia oficial incluyó la bendición del avión y permitió conocer públicamente los detalles de su decoración y acondicionamiento técnico especial.

Características técnicas del Airbus A320neo y detalles de la decoración externa

La empresa aérea seleccionó una aeronave de última generación modelo Airbus A320neo para garantizar el traslado seguro del santo padre y su comitiva, unidad comercial que dispone de una capacidad total para transportar hasta 180 pasajeros en los distintos tramos interregionales contemplados en la agenda oficial.

En la superficie exterior del fuselaje se colocaron el escudo papal junto con el logotipo oficial de la visita pastoral, una composición gráfica que integra la imagen representativa del sumo pontífice y alegorías dedicadas a los santos patronos peruanos que forman parte de la iconografía del acontecimiento religioso.

Para cubrir la estructura externa de la aeronave se emplearon aproximadamente 50 metros cuadrados de vinilo adhesivo de alta resistencia, un material certificado para tolerar exigencias operativas extremas durante el vuelo, tales como velocidades de desplazamiento de hasta 900 kilómetros por hora y altitudes superiores a los 10.000 metros sobre el nivel del mar.

Proceso de acondicionado de la aeronave y ceremonia de bendición apostólica

Las labores de rotulación e instalación técnica del diseño gráfico sobre la superficie metálica del avión requirieron un despliegue especializado de más de 18 horas continuas de trabajo, con el fin de asegurar la máxima adherencia, nivelación y durabilidad del vinilo expuesto a variaciones térmicas durante las operaciones aéreas.

Durante la actividad realizada en el terminal aéreo de la capital, los asistentes y miembros de la delegación oficial pudieron supervisar los acabados del fuselaje y verificar los acondicionamientos de la cabina interna, implementados para proporcionar confort y facilidades operativas al líder de la Iglesia Católica y a sus acompañantes en cada trayecto.

En la parte central del acto protocolar, el nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri, presidió la ceremonia litúrgica mediante la cual impartió la bendición oficial sobre la unidad aérea que tendrá a su cargo el transporte de la comitiva vaticana por las regiones estipuladas en el itinerario pastoral.

En ese sentido, el papa León XIV cuenta con la logística aérea acondicionada para sus desplazamientos oficiales en territorio nacional al fin de cumplir con los encuentros y misas masivas programadas en la agenda pastoral.