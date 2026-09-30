Carabayllo: desalojo de 400 viviendas provoca enfrentamientos entre policías y vecinos

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un operativo de desalojo de aproximadamente 400 viviendas en el sector Santo Antonio de Torre Blanca, en Carabayllo, generó enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional y vecinos de la zona. Los pobladores cuestionaron la intervención y denunciaron un presunto abuso de autoridad durante el despliegue realizado desde las primeras horas de este miércoles.

Operativo inicio en la mañana

Según el reporte desde el lugar, el operativo comenzó aproximadamente a las 5:00 de la mañana, cuando un importante contingente policial llegó a los diferentes accesos del sector para ejecutar el desalojo. Las familias señalaron que fueron sorprendidas por la intervención y que no habrían recibido un aviso previo.

Como medida de protesta, algunos vecinos quemaron llantas para impedir el ingreso de los efectivos a la zona. Sin embargo, los agentes retiraron a los pobladores y continuaron con el operativo. De acuerdo con los testimonios recogidos, alrededor de 45 viviendas ya habrían sido desalojadas, afectando a igual número de familias.

Vecinos denuncian pérdida de sus viviendas

Una de las vecinas de Carabayllo expresó su rechazo a la medida y aseguró que las familias llevan varios años viviendo en el sector. Además, afirmó que la intervención les estaría haciendo perder el esfuerzo realizado durante décadas para construir sus viviendas.

"Nos está quitando nuestro sacrificio de 20 años, de toda una vida. Nos está quitando la casa de nuestros hijos. Vivimos algunos con nuestra familia, con nuestros padres", manifestó.

Los pobladores también denunciaron presuntos actos de violencia durante anteriores intervenciones. Una vecina relató que el 28 de abril habría ocurrido un operativo en otra cuadra, donde, según su versión, una vivienda de dos pisos valorizada en aproximadamente 600 mil soles fue derribada.

"Han tumbado mi casa de dos pisos. Nos han maltratado, también la casa de mis vecinos ha sido tumbada, nos han maltratado y nos han pegado", sostuvo.

Familias rechazan acusaciones

Los vecinos aseguraron que son alrededor de 400 familias las que permanecen en el sector y rechazaron cualquier señalamiento que los vincule con actividades delictivas.

"A nuestros hijos les han dicho que son delincuentes y les están pegando. No somos delincuentes. Nosotros vivimos acá, no estamos robando en la calle ni quitándole nada a nadie", afirmó otra pobladora.

Finalmente, el operativo en Carabayllo continúa en la zona mientras las familias afectadas permanecen a la espera de conocer las acciones que tomarán las autoridades respecto a la situación de los terrenos y las viviendas involucradas.