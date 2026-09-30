Corte de luz en Lima y Callao el 1 de octubre: ¿qué distritos y zonas se quedarán sin servicio?

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jueves 1 de octubre habrá corte de luz programado en Lima y Callao, debido a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Conoce qué distritos se verán afectados, según el cronograma de Pluz Perú.

¿Por qué habrá corte de luz en Lima y Callao?

La programación de Pluz Perú contempla interrupciones temporales del servicio eléctrico en sectores específicos de la capital y del primer puerto del Perú, por lo que los usuarios deben revisar si su zona se encuentra entre las afectadas.

Asimismo, la empresa les recuerda a sus usuarios que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas calles, urbanizaciones, manzanas y avenidas, además de ejecutarse en horarios específicos.

¿Qué distritos tendrán corte de luz el 1 de octubre?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el jueves 1 de octubre:

En San Antonio de Chaclla

Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en agrup. de Moradores Poses. del Sct. Casuarinas Altas anx. 22, mzs. W1, W2, W3, W3A, W3B, W3C, W3D, W4, W5, W5A, W5B, W6, W7, W8, WB, WC, WF, WJ, WK, WL, X, XA, XB, XC, XD, XE, XF, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, grupo Casuarinas Baja sct. El Pedregal anx. 22 mzs. H, K, L, M, N, Ñ, Q.

Pluz Perú también precisó que la interrupción del servicio eléctrico programado para el jueves afectarás San Antonio De Chaclla y Lurigancho-Chosica desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en las siguientes zonas:

Sectores afectados por el corte de luz.

En Los Olivos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Coop. Huaytapallana mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, JI, K, L, M, urb. Mcal. Gamarra mzs. A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, Ñ, O, Z, urb. Lima mzs. A, , D, J.

en Coop. Huaytapallana mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, JI, K, L, M, urb. Mcal. Gamarra mzs. A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, Ñ, O, Z, urb. Lima mzs. A, , D, J. Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Carlos Izaguirre cdra. 11, 12, jr. El Azafrán cdra. 11, jr. Los Limoncillo cdra.38, jr. Las Azucenas cdras. 38, 39, jr. Zafiro cdras. 38, 39, calle Los Castaños cdra. 11, calle Olivares cdra. 11, urb. Covida mz. F, urb. Angélica Gamarra de León Velarde mzs. P, Q.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en Las Lomas Fte. 763. Esq. Santuario (SED1373).

Esq. Santuario (SED1373). Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Canto Rey mz. C, jr. Los Ciruelos cdras. 7, 8, 33, av. El Parque cdra. 7.

mz. C, jr. Los Ciruelos cdras. 7, 8, 33, av. El Parque cdra. 7. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. José C. Mariátegui II Etp. mzs. S1, S1B, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, Pro. Viv. Ciudad Mcal. Cáceres Sct. III mzs. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10.

En Ventanilla

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en A. H. Licenciados de Ventanilla mzs. V3, W3, W5, X3, Y3, A. H. Las Colinas de Los Licenciados mz. A, P.J. Defensores de la Patria mz. W3.

De esta manera, quienes viven en los distritos de Lima y Callao que se verán afectados por el corte de luz programado para el 1 de octubre, pueden organizar sus actividades y tomar las previsiones necesarias durante las horas en que se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico