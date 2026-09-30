ERM 2026: 41 mil militares serán desplegados para proteger locales de votación

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entran en su etapa final y las Fuerzas Armadas alistan un amplio despliegue para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, alrededor de 41 mil efectivos serán movilizados hacia más de 10 mil locales de votación ubicados en diferentes regiones del país.

Comicios del próximo domingo 4 de octubre.

El desplazamiento del personal militar estará a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como parte de las acciones previstas para el desarrollo de los comicios del próximo domingo 4 de octubre. Ese día, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

La ceremonia que dará inicio al despliegue está prevista para este miércoles 30 de septiembre y será encabezada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa. En la actividad también participarán el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

El acto se desarrollará a las 11:00 de la mañana en el Patio de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

¿Cómo será el despliegue de las Fuerzas Armadas?

El personal militar será desplazado hacia los locales de votación habilitados para las ERM 2026, con el objetivo de contribuir a que las actividades electorales se desarrollen con normalidad durante la jornada.

La participación de las Fuerzas Armadas forma parte del esquema de seguridad previsto para los procesos electorales. La ONPE, además, cuenta con material específico de capacitación para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el marco de estas elecciones.

Las ERM 2026 se realizarán el 4 de octubre y la jornada de votación está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.. El proceso comprende la elección de autoridades regionales, provinciales y distritales en todo el territorio nacional.

Los ciudadanos pueden verificar si fueron designados como miembros de mesa mediante la plataforma oficial habilitada por la ONPE. El sistema permite consultar esta información utilizando los datos solicitados por la entidad electoral.

A pocos días de las ERM 2026, el despliegue de 41 mil efectivos marca una de las principales acciones de seguridad previstas para la jornada electoral. A ello se suma la preparación de los ciudadanos y miembros de mesa, quienes deberán conocer con anticipación sus responsabilidades para contribuir al desarrollo ordenado de los comicios.