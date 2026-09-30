Sedapal anuncia corte de agua en Lima: revisa los distritos y horarios afectados el 1 de octubre

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El corte de agua el 1 de octubre en Lima afectará a diferentes sectores de la capital, de acuerdo con la programación comunicada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horarios.

Corte temporal del agua en Lima: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al último reporte de Sedapal, la interrupción temporal del recurso hídrico responde a trabajos programados para realizar labores de mantenimiento, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías.

En ese sentido, insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del agua en recipientes limpios con anticipación para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas.

¿Qué distritos tendrán corte de agua el 1 de octubre?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 1 de octubre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en A. H. Túpac Amaru. Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04.

Desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en av. Túpac Amaru mzs. V1-V2-U1-W1-T1-S1-Q1-Y1-P1-O1-G1-D1-C1.

Sectores afectados en Lurín

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P.J. Julio César Tello.

Corte de agua en San Borja

Sin servicio temporal de agua potable en San Borja.

En Pachacámac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en habilitación urbana Villa Verde, etapas I, II, III, IV, VI y VII.

En Villa El Salvador

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. 19 de Julio, A. H. 19 de Julio, A. H. San Camilo, A. H. Villa Alejandro 1ra, 2da y 3ra etapa, A. H. Príncipe de Asturias Grupo F, U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) San José. Asimismo, Sedapal reveló qué otras zonas de este distrito no contará con agua por determinadas horas:

Corte de agua: sectores afectados en Villa El Salvador.

En Breña

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Chacra Colorada, Cercado. Cuadrante: jr. Zorritos, av. Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, av. Arica, Gral. Varela, jr. Huántar y todas las calles interiores a este cuadrante.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Naranjal. Cuadrante: av. Alfredo Mendiola, av. Las Almendras, calle Napo, calle Toronjas.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Comité Unificado Villa Canta, A. H. Comité Vecinal 19A, A. H. 30 de Enero, A. H. Las Gardenias, A. H. Los Jardines, P. J. José C. Mariátegui, U. Pop. Independencia.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores. Cuadrante: av. 28 de Julio, av. José Larco, Malecón 28 de Julio, Malecón de la Reserva.

La programación puede variar según las condiciones de cada intervención, por lo que se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales de Sedapal. Recuerda que el corte de agua será el 1 de octubre en determinadas zonas de algunos distritos de Lima.