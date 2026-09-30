Jefferson Farfán revela qué crack debería llegar a Alianza Lima y la selección peruana: "Ojo, pestaña y ceja"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jefferson Farfán volvió a poner los reflectores sobre Alianza Lima y la selección peruana, esta vez al poner en el radar a un joven talento formado en las canteras blanquiazules que viene haciendo méritos para dar un nuevo salto en su carrera.

Jefferson Farfán elogia a Mauricio Arrasco

Durante una de las recientes ediciones de Enfocados, Jefferson Farfán aprovechó su espacio para enviar un mensaje dirigido a la directiva de Alianza Lima.

El '10 de la calle', quien hoy por hoy sigue dando la hora en el mundo del fútbol con sus entrevistas, se mandó con todo y opinó sobre un jugador que conoce a la perfección cada rincón del cuadro íntimo.

Se trata de Mauricio Arrasco, futbolista de 22 años que se formó en las divisiones menores de Alianza Lima y que actualmente milita en FC Cajamarca.

Aunque el conjunto cajamarquino atraviesa una temporada complicada y pelea por mantenerse en Primera División, el joven futbolista viene destacando en el equipo.

Jefferson Farfán primero pidió a la directiva de Alianza Lima que no pierda de vista al joven futbolista y destacó el buen momento que atraviesa en provincia.

"A ver mi gente de Alianza Lima, por favor. Ojo, pestaña y ceja, no pueden dejar ir a un jugador así como Mauricio Arrasco, un chico que viene haciendo las cosas muy bien y que merece selección", sostuvo.

Luego, la 'Foquita' explicó que la salida del futbolista a FC Cajamarca terminó siendo positiva para su crecimiento, pues le permitió sumar minutos y ganar experiencia en Primera División.

"Yo creo que está bien que se haya ido para que juegue y ahora vuelva, para que lo que está haciendo en FC Cajamarca lo demuestre ahora en Alianza Lima", añadió.

Finalmente, Jefferson Farfán resaltó las condiciones que ve en el canterano blanquiazul y dejó claro que considera que todavía tiene mucho por demostrar. "Para que siga surgiendo el chico porque de verdad tiene mucho talento", finalizó.

¿Cómo le va a Arrasco en FC Cajamarca?

Mauricio Arrasco tuvo su debut profesional en 2023 con Alianza Lima, pero no consiguió consolidarse en el primer equipo ni contar con los minutos necesarios para mostrar todo su potencial.

Por ello, terminó buscando una oportunidad fuera de la capital y encontró espacio en FC Cajamarca. En la actual temporada 2026, el atacante ha disputado 26 partidos con el cuadro cajamarquino y registra siete goles.

Además, en varias oportunidades fue elegido como el mejor jugador del encuentro y se mantiene como una pieza habitual en el once titular.

Así, Jefferson Farfán puso en el radar a Mauricio Arrasco, talento de Alianza Lima que destaca en FC Cajamarca. La 'Foquita' pidió que el atacante vuelva al club y tenga una oportunidad en la selección peruana.