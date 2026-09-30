Fabián Bustos llegó a Lima para asumir su segunda etapa como técnico de la 'U' tras la salida de Héctor Cúper

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la salida de Héctor Cúper de la dirección técnica de Universitario de Deportes tras un análisis interno por los recientes resultados obtenidos en el Torneo Clausura , la administración del club crema buscó de forma inmediata un reemplazo y han optado por un conocido de la institución: Fabián Bustos.

A raíz de dicha información difundida por periodistas deportivos locales e internacionales como César Merlo, se ha dado a conocer que el estratega argentino arribó a territorio peruano para asumir nuevamente las riendas del equipo peruano.

Confirman que Fabián Bustos pega la vuelta en Universitario

La salida de Cúper de tienda merengue, informada el último martes, generó que salten a la palestra una serie de entrenadores que podrían dirigir a la 'U' con el objetivo de lograr el tan ansiado tetracampeonato de la Luga 1 que solicita la hinchada.

El nombre que tomó fuerza en las últimas horas para asumir como nuevo DT del cuadro de Ate fue el argentino Fabián Bustos, quien tiene en su palmarés haber salido campeón nacional en el 2024 con el conjunto estudiantil.

Trascendió que el exentrenador crema, había finalizado su vínculo con Millonarios, de Colombia, aceptó ponerse el buzo hasta la temporada 2027. Ahora, el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta ha confirmado de manera oficial el retorno de Bustos mediante sus redes sociales. Además, el hombre de prensa deportiva explicó que sucederá con el entrenador interuino Piero Alva.

"Fabián Bustos ya es el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El argentino vuelve al club crema para iniciar una nueva etapa. ¿Piero Alva será parte de su comando técnico? No, el "Zorrito, una vez terminando el interinato, regresa a sus labores establecidas", informó.

Video revela que Facbián Bustos ya se encuentra en Lima

El medio Jax Latin Media publicó un video en sus canales oficiales en el que se observa a Fabián Bustos en Lima con lo que se confirma que retornará a Universitario de Deportes para tener su segunda etapa como director técnico.

Cabe señalar que también dicha información ya había sido adelantada horas antes por el periodista Enrique Vega, de A Presión, quien informó que este miércoles arribaría el estratega argentino a nuestro país.

Tras la salida de Héctor Cúper se ha dado a conocer que el estratega argentino Fabián Bustos arribó a territorio peruano para asumir nuevamente las riendas del equipo peruano.