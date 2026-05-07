Conductor que atropelló a fotoperiodista en Arequipa se entregó a la PNP

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Arequipa

Un conductor de 31 años identificado como Juan Gabriel Aguirre Cáceres se entregó voluntariamente en la Comisaría Juan de Dios Colque Apaza del distrito de Paucarpata, luego de admitir haber causado un accidente fatal la noche del 6 de mayo en la Av. Túpac Amaru del mencionado distrito, ocasionando la muerte del fotoperiodista Heiner Aparicio Ojeda.

Acta policial

De acuerdo con su declaración, Aguirre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas durante toda la mañana del día 6 de mayo junto a sus compañeros de trabajo en el distrito de Yumina. Posteriormente continuaron libando alcohol en el distrito de Paucarpata, lugar donde ocurrió el accidente.

Agregó que debido a su estado etílico recuerda vagamente haber chocado. Asimismo, manifestó que el vehículo que conducía pertenece a su jefe de trabajo, pero desconoce el número de la placa y el paradero actual de la unidad.

Accidente ocasionó muerte de comunicador

A tempranas horas del día de hoy se registró el atropello a dos personas que se encontraban en plena vía cambiando la rueda de su vehículo, cuando de forma repentina un auto rojo modelo Volkswagen Escarabajo, de placa CHI-046, pasó a toda velocidad y los arrolló, ocasionando la muerte de uno de ellos. Seguidamente, el responsable escapó del lugar.

Los agraviados fueron el fotoperiodista Heiner Aparicio Ojeda, quien falleció tras el atropello y su acompañante José Mamani, creador de contenido, conocido en redes sociales como 'El Pepe', quien se encuentra grave en el hospital Honorio Delgado.

Al lugar del siniestro llegaron la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo. Sin embargo, horas después, el posible responsable se entregó voluntariamente a las autoridades.

Por su parte, el Colegio de Periodistas del Perú exigió una investigación inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables.

Exigimos a la IX Macro Región Policial de Arequipa y al Ministerio Público actuar con la máxima celeridad y rigor. Es imperativo que: se efectúen las investigaciones urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos y plena identificación del responsable, y se aplique todo el peso de la ley", exigió en un comunicado.

Asimismo, el gremio invocó a la Municipalidad Distrital de Paucarpata y a los vecinos de la zona a proporcionar imágenes de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido del vehículo involucrado.

El presunto responsable, Juan Gabriel Aguirre Cáceres, se entregó a las autoridades luego de atropellar a dos comunicadores y darse a la fuga.