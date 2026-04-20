Fiscalía archiva denuncia contra Dina Boluarte y sus exministros por aumento de sueldo presidencial

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación resolvió archivar la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y todos sus exministros por aprobar el aumento de sueldo presidencial, al no encontrar sustento suficiente que acredite negociación incompatible.

Tomás Aladino Gálvez ordena archivo definitivo de denuncia contra Dina Boluarte

La acusación fue interpuesta por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido político Voces del Pueblo, en referencia al incremento del salario aprobado el 4 de julio del 2025 durante el gobierno de Boluarte (2022-2025), que pasó de S/ 15,600 a más de S/ 35,568 mensuales.

La medida fue severamente cuestionada por presuntas irregularidades y posible vulneración de normas, lo que motivó la denuncia contra la exmandataria y su Gabinete ministerial por presuntos delitos de uso indebido del cargo o nombramiento ilegal, pues habría infringido la Ley N° 28212, que fija un límite de S/ 26,000.

Sin embargo, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, señaló que no existe mérito para formular esta denuncia constitucional, pues resulta "jurídicamente imposible" que estos hechos configuren los delitos mencionados.

Asimismo, el titular del Ministerio Público dispuso "el archivo de todo lo actuado" y la "anulación de la anotación o registro informático generado" con el caso.

Tomás Aladino Gálvez archiva denuncia por aumento de sueldo presidencial contra Dina Boluarte y exministros.

Este archivo se suma a otras investigaciones contra Boluarte que han sido cerradas anteriormente, como las relacionadas a incendios forestales en 2024, donde se le acusaba de omisión de actos funcionales por demora en declarar emergencia. Sin embargo, se archivó en enero del 2026 al concluir que no hubo retraso doloso ni incumplimiento.

Pero la expresidenta aun está involucrada en procesos en curso, suspendidos durante su mandado por fallo del Tribunal Constitucional en agosto del 2025. Tras su vacancia el pasado octubre, Fiscalía retomó algunas carpetas, como las muertes en protestas del 2022 y 2023 y el caso Rolex, por enriquecimiento ilícito.

Procuraduría pide a Fiscalía incluir a Piero Corvetto en investigación preliminar

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó este lunes al Ministerio Público que se incluya al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y al gerente de administración de la entidad, Edward Eloy Alarcón, en el marco de la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada.

Lo dispuesto por Mario Luna, procurador público especializado en delitos de corrupción (e), corresponde a las graves irregularidades ocurridas en la jornada electoral del pasado 12 de abril, la cual generó que miles de peruanos se queden sin hacer prevalecer su derecho al sufragio.

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez resolvió archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y su Gabinete por aumento de salario presidencial.